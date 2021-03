“El recorrido a pie de la vía puede ser compatible con pequeños vehículos e incluso con un tren”

Martes, 30 de marzo de 2021

El primer edil del municipio fronterizo echa de menos el apoyo de las instituciones españolas a las propuestas y a los recursos patrimoniales que comparte con Portugal

¿Cómo afronta el Ayuntamiento de la Fregeneda la apertura del ‘Camino de Hierro’?

Desde el Ayuntamiento ofrecimos a la Diputación la cesión de un edificio en nuestro pueblo para albergar oficinas, para facilitar trámites, para la ventas de entradas…, no habrían tenido problemas de internet, etc. Se habrían ahorrado la instalación de internet y otros gastos que han hecho en la estación de Valdenoguera. A la oferta se respondió que ya se estudiaría y nada más.

Con esta propuesta, además, pretendíamos que las visitas se iniciaran en el mismo pueblo de Fregeneda y no en la estación, como está previsto. Los turistas dejarían sus vehículos en el pueblo, tomarían café y serían trasladados en el autobús (el mismo que los recogerá en Vega Terrón al final de la ruta) a la estación para iniciar la ruta del Camino de Hierro. Luego, al regreso, el autobús los dejaría otra vez en el pueblo.

Se habría beneficiado Fregeneda y la Diputación se habría ahorrado obras que han hecho en la estación, que sí, había que limpiarla y arreglar algo, como un espacio aparcar. Pero el problema lo siguen teniendo en el camino, cuando se crucen dos vehículos.

A pesar de este contrapié, ¿cree que la puesta en marcha de la ruta traerá beneficio al pueblo?

Sí. Yo lo que quiero es que se abra ya. Siempre que hay movimiento hay beneficio. Aunque también es verdad que el recorrido a pie de esta ruta andando, 17 kilómetros, no está para todas las personas. Sería mejor poner en la vía vehículos pequeños, ligeros, de velocidad reducida, 10 kilómetros hora, de hasta 20 plazas, por ejemplo. Se les podría ofrecer a los turistas que llegan en los barcos de los cruceros, en su mayoría gente mayor que de esa forma harían el recorrido por la via y andando no les da tiempo ni lo pueden hacer por la edad. Sería coger a la gente en el muelle de Vega Terrón y llevarlos en estos vehículos por la vía desde el puente internacional hasta arriba, hasta la estación de Fregeneda, un paseo de un par de horas, y estaría lleno. Y eso no impidiria hacer el trayecto andando a otra gente: puede ser compatible perfectamente.

Como también puede ser compatible un tren en esta vía, como quieren los portugueses.

¿Ve viable la recuperación de la línea férrea con un ferrocarril?

Sí. Yo he asistido a varias reuniones en Portugal, en Regua, y los portugueses tienen muy claro y muy estudiado el proyecto de recuperación y apertura de esta línea férrea, en principio del tramo Pocinho a Barca de Alva y continuando luego por nuestra vía férrea desde Vega Terrón a la Fuente de San Esteban y Salamanca. Habría que hacer un trazado nuevo en algunos tramos, como en el túnel de la curva, que al parecer sería más fácil y económico que su arreglo o adaptación, según el estudio de los portugueses. Pero las administraciones españolas no se han interesado por este tema.

Creo que traería beneficio la recuperación de un ferrocarril en esta vía, un tren de Oporto a Salamanca. Que a lo mejor no paraba en La Fregeneda, pero esto que va a haber ahora tampoco aportará gran beneficio. Todo depende de lo que seamos capaces de ofrecer nosotros, ¿no? Hombre claro, como tenemos que hacer ahora mismo, con lo que tenemos. Estoy convencido de que cuanto más movimiento se vea más gente vendrá. Es lo mismo que está pasando en Portugal, en Pinhao y otros pueblos, que la gente ve al pasar en el barco y luego vuelve para quedarse unos días en un sitio que les ha llamado la atención. Estos pueblos están llenos de ingleses en temporada baja. También nos puede beneficiar la cercanía de visitantes en Barca d’Alva, pero lo suyo sería la vuelta de un tren, que ya nos encargaríamos de que hiciera paradas en la línea, en Fregeneda y en otros pueblos.



Entonces, ¿echa de menos el apoyo de las administraciones españolas a la propuesta de Portugal?

Las administraciones no se están moviendo como se tienen que mover, ya desde hace tiempo. Oporto es la ciudad portuguesa que atrae más turismo extranjero y esa gente vienen en los barcos en los cruceros hasta aquí, Barca y Vega Terrón y luego a Salamanca. Si se movieran las administraciones españolas Matacán estaría al 100 por cien, como en el aeropuerto de Oporto. También hay que lamentar la nula implicación del Gobierno de España y de la Junta de Castilla y León en este proyecto de recuperación del ferrocarril.

Estamos dando la espalda a Portugal, a los importantes recursos que tiene el Duero, en vez de aprovechar, dar a conocer nuestro patrimonio, Salamanca y Oporto como ciudades Patrimonio de la Humanidad, a las que hay que sumar la Región Vinícola del Alto Douro y los Yacimientos prehistóricos de Foz Coa en Portugal y Siega Verde en Salamanca. Estamos dando la espalda a nuestros vecinos, cuando deberíamos estar juntos, unidos como un único territorio, sin fronteras.

Hablando de la frontera, ¿está repercutiendo el cierre de frontera con Portugal por el puente internacional de Vega Terrón?

Me parece una vergüenza lo que está pasando. ¿Si somos 30 ó 40 pasos fronterizos por qué solo 9 están operativos? ¿Aquí somos de quinta categoría?

Hay gente casada con portugueses, gente que tiene fincas alquiladas en Portugal y viceversa y no pueden ir a trabajar, se tienen que ir a Fuentes de Oñoro, a Vilarformoso, pues aquí no hay quién les dé un papel autorizando el paso, no hay un guardia, un policía a quien entregarle el documento. ¿Cómo lo justifico?

Cuando la situación sanitaria ha estado peor, cuando había restricciones en uno de los dos lados de la frontera, vale, pero si la gente de Barca está bien y nosotros también no tiene sentido que el paso fronterizo lleve dos meses cerrado. Que pongan a alguien que controle, que facilite el acceso controlado, si no puede la Guardia Civil o la Policía, que pongan al Ejército, pero que la gente no tenga que hacerse 200 kilómetros bajando hasta fuentes de Oñoro para llegar a Barca o a Freixo, que están al lado. En La Fregeneda, Lumbrales y otros pueblos. Se tiene que estar notando el cierre en los negocios, en la gasolinera, en el mercadillo...