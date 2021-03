CCOO, CSIF y UGT piden que las mejoras para enfermeras equiparen a todos los empleados públicos de Castilla y León

Lunes, 29 de marzo de 2021

CCOO, CSIF y UGT han convocado concentraciones en todos los centros de Sacyl este lunes y aseguraban que lo que piden no es que se quite "nada a nadie" sino que se equipare a todos.

Y es que la convocatoria surge ante la firma de lo que califican de "falso acuerdo" entre Satse y la Consejería de Sanidad para equiparar salarialmente a los profesionales de enfermería, por lo que avanzan que estudiarán medidas legales ante el abandono de las vías tasadas para la negociación de los funcionarios.

Los tres sindicatos, que consideran que con este acuerdo entre un sindicato sectorial y la Junta para incrementar las retribuciones de personal de enfermería se abandona la vía de la legalidad, se genera frustración, incertidumbre y discriminación, han solicitado de forma "urgente" una reunión con el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y la convocatoria de la Mesa General de Empleados Públicos.

Estos sindicatos defienden un "acuerdo histórico" que aporte "certidumbre a los empleados públicos para que ese camino de equiparación se lleve a cabo negociando en los foros que la ley dicta".

Argumentan que desde el Gobierno autonómico "han dado un trato despectivo y discriminatorio hacia los empleados públicos de Castilla y León" y ellos son los representantes legítimos para negociar, por ello han pedido con carácter "urgente" tanto la reunión con el presidente de la Junta, los firmantes del acuerdo y el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, como de la Mesa General de Empleados Públicos.

Además, añaden que no pueden "permitir" que "se utilice la negociación como arma política, en beneficio de unos pocos y saliendo perjudicada la mayoría de los empleados públicos"

Los tres sindicatos no pretenden "que se le quite nada a nadie", pero sí que se les dé a todos y no están en contra de sector alguno, sino a favor de igual de trato.

Además, los responsables sindicales han criticado los incumplimientos de la Junta como el pago de fondos adicionales o la jornada de las 35 horas y han recordado que convocaron huelga general por ésta última cuestión y no se puso nada sobre la mesa, pero cuando se ha presionado con esta medida por parte de otro sindicato sí se ha logrado. Por ello, han advertido de que si la única vía que se les deja es la de la huelga todos "saben" hacerlo.

Fotos de Lydia González