Mundo rural

“Quaderno de Leyes y Privilegios del Honrado Concejo de la Mesta”, compilado por el licenciado Andrés Díez Navarro, “Abogado de los Reales Concejos, y Fiscal General del referido Concejo de la Mesta”

Se produce entonces un crecimiento de las rentas obtenidas por las empresas merinas, dada la elevada cotización de las pilas de lana en los mercados europeos. Los ganaderos más poderosos se asientan en la Corte y sus rebaños crecen ostensiblemente. Baste mencionar un dato que ilustra esto último: en 1765 se alcanza el techo numérico de toda la historia de la Mesta, cifrándose en 3.750.000 el número de cabezas trashumantes registradas por el Concejo (García Martín, 2006). A partir de esos años, comienza la lenta decadencia de la Mesta



La Mesta desempeña u n papel muy destacado en la España del Antiguo Régimen: des d e el punto de vi s ta económico, al generar una fuente de divisas para la Hac i enda Real y dar ocupación l a boral a un e l evado núme r o de castellanos; polític o

‐

i