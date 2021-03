¿Qué hacer si entran a robar en casa y estás dentro?

Lunes, 29 de marzo de 2021

Es importante no enfrentarse a los ladrones y avisar cuanto antes a las autoridades

Cuando los ladrones entran en una casa seguramente lo hacen porque quieren robar dinero, joyas, aparatos electrónicos u otros artículos costosos. Su idea no es hacer daño a los habitantes de las casas (en muchas ocasiones suelen vigilar para entrar cuando no hay nadie en el hogar), pero puede darse el caso que te encuentres en casa cuando alguien entra a robar.

Estas son algunas medidas para mejorar tu seguridad y la de tu hogar si tienes que enfrentarte a un robo y estás dentro de casa:

Olvídate de la confrontación. No busques al ladrón o ladrones, trata de esconderte e intentar escapar. Si te ven pueden tomar actitudes violentas.

Crea un código con los tuyos. Es recomendable crear un código de seguridad para que tú y tu familia os aviséis en caso de intrusos en el hogar.

Busca tu propia seguridad. Si no es posible escapar, una idea es contar con una habitación de seguridad en la casa, una habitación que cierre por dentro y que funcione como escondite. Si no tienes cierre por dentro, intenta bloquear la puerta con muebles pesados para que el intruso no pueda entrar.

No olvides guardar las formas, estate en silencio y no hagas ruido. No trates de interactuar con el ladrón porque esto revelará tu ubicación y así te encontrará más fácilmente. Permanece con las luces apagadas para que no descubran que estás ahí.

Respira lo más silenciosamente que puedas y no comentes o discutas qué hacer con las demás personas con las que te encuentras, si es que no estás solo. No es recomendable que hables con los ladrones, podría alterarlos y poner en peligro tu seguridad.

Comunícate. Ponte en contacto con la policía o los servicios de emergencia en cuanto sea posible para darles los detalles de la situación, puedes hacer uso del botón SOS si cuentas con él. Responde de forma clara y rápida todas las preguntas que te hagan, así sabrán cuánta ayuda han de enviar a tu hogar.

Revisión. Espera a que lleguen las autoridades para salir de tu escondite y permanece allí hasta que sea seguro salir. Una vez que estés con la policía, haz que revisen concienzudamente tu casa y que se aseguren que el intruso o los intrusos no andan sueltos.