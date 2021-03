Consejos de la Guardia Civil para prevenir robos en domicilios

Lunes, 29 de marzo de 2021

No dar pistas en redes sociales de la ausencia, comprobar que está todo debidamente cerrado y no dejar objetos valiosos a la vista son consejos básicos

Al igual que en todo periodo vacacional, la llegada de la Semana Santa puede animar a los amigos de lo ajeno a acudir a aquellas viviendas que quedan vacías. La mejor manera de evitar problemas es la prevención y desde la Guardia Civil se ofrecen consejos para no dar pistas ni facilidades a los cacos.

No hacer publicaciones en redes sociales durante las vacaciones

“Se trata de no dar pistas a los ladrones. Muchos de los robos en viviendas tienen lugar mientras los inquilinos se encuentran de vacaciones”. “Los ladrones pueden fichar una vivienda y esperar a que las personas salgan de vacaciones para cometer el allanamiento de morada”, determinan los profesionales en base a su experiencia. La Guardia Civil recomienda no divulgar a través de las redes sociales o anunciar en el contestador telefónico la ausencia del domicilio. Tampoco se recomienda desconectar el timbre de la puerta. “Lo más aconsejado es programar luces, televisión o radio para que se enciendan y se apaguen automáticamente”. Por otro lado, tampoco se recomienda avisar a los vecinos, al menos a los que no son de confianza.

Dejar las puertas y ventanas completamente cerradas

“Algo obvio, aunque siempre hay algún despiste, es cerrar por completo las ventanas y puertas”, destacan desde la empresa de cerrajería valenciana. Es fundamental que antes de salir del hogar se revise que las ventanas están cerradas, al igual que la puerta. En este último caso, ésta debe ser cerrada con llave.

Aparentar que sigue habiendo alguien en el hogar

Otra de las recomendaciones es aparentar que sigue habiendo alguien en la vivienda. “Sobre todo cuando las estancias en el exterior van a ser largas, pasando varias noches fuera”, detallan los expertos. Para ello, recomiendan programar luces y televisión para que se enciendan de manera aleatoria, así como no cerrar por completo las persianas.

No dejar objetos de valor en un lugar visible

“Muchos de los ladrones realizan una primera inspección antes del robo para detectar si hay objetos de valor”. Por ello, desde la Benemérita recomiendan que se evite dejar objetos de valor visibles a través de la ventana. Si se detectan manchas en la mirilla, así como personas o coches merodeando por la zona y objetos fijados en el marco o en la puerta es importante avisar a las autoridades cuanto antes.

Instalar una alarma antirrobo

Los sistemas de alarma antirrobo cumplen con una doble función. Por un lado, garantizan la seguridad de la vivienda y, por otro, persuaden a los ladrones para que no cometan el delito.

Reforzar la cerradura

Otro consejo es cambiar la cerradura cuando se trata de una vivienda alquilada, ya que los antiguos inquilinos pueden tener una copia de las llaves y utilizarla con malas intenciones. Asimismo, se señala que las últimas tecnologías, como las cerraduras digitales, garantizan la imposibilidad de acceder a la vivienda sin consentimiento, ya que estas carecen de bombín. “Son prácticamente imposibles de forzar”, rematan.

No dejar entrar a técnicos sin cita previa

“Hay que tener cuidado con a quién dejas entrar en casa”, alertan los agentes, quienes añaden que “muchas personas no son quienes dicen ser y entonces se comete el robo”. Los cerrajeros recuerdan tener cuidado, sobre todo, con los técnicos que llegan sin cita previa. En esos casos se recomienda no permitir la entrada a la vivienda.