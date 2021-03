Hacienda confirma las sospechas: malas noticias si has estado en ERTE con la declaración de la Renta de este año

Domingo, 28 de marzo de 2021

De los 3'5 millones de personas que han estado en ERTE, la mayoría tendrán que pagar a Hacienda en la declaración de la Renta

Desde que el sistema de los ERTE llegó muchos han tenido dudas sobre su declaración de la Renta, que comienza la campaña el próximo 7 de abril. En especial porque muchas personas que no tenían que presentarla ahora sí lo tendrán que hacer obligatoriamente porque al tener dos pagadores, su empresa y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), el umbral baja a los 14.000 euros. Ahora, en una nota de la Agencia Tributaria, se aclara que prácticamente la totalidad de los contribuyentes que se acogieron a un ERTE en 2020, unos 3'5 millones, van a tener que pagar al fisco.

Sin retenciones, a pagar

Dado a los problemas que el sistema de los ERTE ha suscitado en los últimos meses por abonos que no eran los correctos o por el ataque en su sistema, Hacienda ha comunicado que va a enviar cartas informativas a quienes en la anterior declaración de la Renta no tuvieron que presentarla y ahora sí que van a tener que hacerla, unas 327.000 personas, además de reforzar la asistencia personalizada ante las dudas que puede suscitar hacer el borrador habiendo percibido esta prestación.

Pero lo más importante en esta nota es otra cosa: los que estén o hayan estado acogidos a un ERTE van a tener que pagar en su declaración de la Renta, al menos la mayoría de ellos. A lo largo del texto, la Agencia Tributaria expone que "el SEPE no tiene obligación de retener cuando las cuantías que ha abonado durante el año no superan los 14.000 euros, aunque el contribuyente puede solicitar en su momento que se le retenga o se le aplique un porcentaje mayor de retención".

Y apuntan algo más: "las retenciones simplemente anticipan el impuesto que finalmente debe pagar ese contribuyente. El contribuyente no obligado a declarar también soporta el IRPF a través de las retenciones mensuales". Por tanto, si las retenciones a lo largo de tus prestaciones por ERTE han sido nulas, lo más probable es que te salga a pagar, pero si has solicitado la retención fiscal es posible que no tengas que hacerlo o incluso te salga a devolver. Eso sí, aunque suene muy bonito, parece ser que no va a ser lo que más se repita en este ejercicio fiscal.

¿Por qué me sale a pagar?

En todo caso, ¿por qué puede salirme a pagar la declaración de la Renta estando en ERTE? Simplemente porque el SEPE no habría aplicado retenciones, o no las suficientes, sobre las prestaciones cobradas durante el tiempo que se ha estado acogido a ese sistema, por lo que el pago del IRPF del año se regulariza en la declaración de la Renta.

Con ello, la Agencia Tributaria ha querido explicar que el hecho de tener dos pagadores, lo que hace que el umbral para presentar la declaración de la Renta baje de 22.000 a 14.000 euros, no quiere decir que se tenga que pagar más a Hacienda que una persona con un único pagador. Solo "obligar" a declarar para garantizar que los contribuyentes con rendimientos de trabajo similares "sujetos a IRPF soporten el mismo impuesto final, con independencia del número de pagadores".