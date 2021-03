La comarca consigue estar otros 10 días sin sumar positivos por coronavirus

Domingo, 28 de marzo de 2021

Una jornada más la comarca de Ciudad Rodrigo no tiene variaciones relevantes en sus datos estadísticos

La comarca de Ciudad Rodrigo finaliza la última semana íntegra del mes de marzo viviendo una nueva jornada sin variaciones relevantes en los datos estadísticos de enfermos de coronavirus, según la actualización ofrecida a primera hora de la tarde dominical por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Como se puede ver en la tabla, los únicos cambios se dan en los números de pruebas PCR realizadas, sumándose 9 más en las últimas horas: 6 de ellas en la Zona Básica de Ciudad Rodrigo, y las restantes 3 repartidas por las zonas de La Fuente de San Esteban, Tamames y La Alberca.

Al no haber dado ninguna de ellas positivo, la comarca de Ciudad Rodrigo logra de nuevo cumplir 10 días consecutivos sin registrar ningún caso nuevo, igualando la marca que ya consiguió este mismo mes de marzo, que superaba los 9 días sin positivos que hubo en el ecuador del verano, entre el 29 de julio y el 6 de agosto (más atrás de esas fechas no es posible establecer si hay un período más largo sin positivos ya que en el arranque del verano no se ofrecieron datos diarios).

En concreto, no ha habido ningún positivo en los 54 municipios de la comarca de Ciudad Rodrigo entre el 19 y el 28 de marzo, al igual que tampoco los hubo entre el 6 y el 15 de marzo. En la jornada del 16 de marzo, apareció un positivo en la Zona de Fuentes de Oñoro (sin que se sepa a qué municipio correspondía), mientras que el 18 de marzo apareció otro en la localidad de La Fuente de San Esteban, que es el último hasta la fecha. Hay que recordar que el 8 de marzo sí se registró un positivo en la Zona Básica de La Alberca, pero fue en una localidad que no pertenece a la comarca mirobrigense.