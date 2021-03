Unionistas culmina su obra maestra al meterse en la PRO al puntuar con el Racing de Ferrol y sueña con Segunda (1-1)

Domingo, 28 de marzo de 2021

Unionistas culminó su obra maestra al meterse en la PRO al puntuar con el Racing de Ferrol y ya sueña con Segunda (1-1). Un gol de Íñigo Muñoz, que fue igualado por David Rodríguez, ex de la UDS, sirvió para que los del Reina Sofía, que contó con público por primera vez en la historia, se clasificasen para la nueva categoría del fútbol español después de una primera fase inmaculada al terminar en segunda posición con 30 puntos.

Por su parte, el técnico Hernán Pérez decidió realizar únicamente una variación con respecto al derbi de hace dos semanas en el Estadio Helmántico, ya que retiró a Luis Acosta del once inicial para meter a Carlos de la Nava, aunque pasó del 4-5-1 al habitual 4-4-1-1 con la idea de salir a ganar el partido. El técnico lo avisó en la rueda de prensa y cumplió con su palabra desde que se conocieron a los elegidos para un día tan importante.

De hecho, los locales trataron de morder a su rival desde el primer segundo de juego y Diego Hernández estuvo a nada de dejar en rídiculo a Rivas, el meta visitante, con una presión que le obligó a dar un mal pase que cerca se quedó de ser el primer tanto de la contienda. No obstante, el atacante salmantino evitó poco después un posible gol de Cris Montes al estar situado en medio de la dirección que cogió el disparo de su compañero.

Por otro lado, en el minuto 23, la afición blanquinegra entonó el himno de la extinta UDS en el Reina Sofía, a pesar de que no pudo hacerlo con los 2.500 socios que componen el club en la actualidad por las restricciones sanitarias a raíz de la pandemia del coronavirus. Además, Diego Hernández volvió a ser protagonista al jugarse la roja -vio la amarilla- con dos duras entradas de manera consecutiva, especialmente sobre el central Jon García.

Empezó a sufrir Unionistas de lo lindo y Joselu se inventó una genialidad dentro del área al hacer un reverso y perfilarse para batir a Serna, pero su remate se estrelló en el poste. Precisamente ahí, en el instante en el que más sufrían los del fútbol popular, Hernán cambió de banda a Íñigo y el extremo marcó el 1-0, desatando el delirio en una grada abarrotada, en tiempos de pandemia obviamente, de hinchas que empezaron a ver la PRO muy cerca. Finalmente, el descanso fue decretado por el colegiado.

En el intermedio, el canario Aythami Perera sustituyó a un Diego Hernández que se dejó todo sobre el verde y poco cambió el guión sobre lo visto en el arranque del primer tiempo. Así, Unionistas gozó de varias oportunidades de ver portería de nuevo y Rivas se jugó la expulsión tras realizar una entrada fuera de su área. La diana salmantino rondó y rondó sobre el marco del Racing de Ferrol, pero no llegó para dar calma a todo el estadio.

Y ya se sabe lo que pasa cuando se perdona tanto... que lo acabas pasando. Y no se libraron los ex de Las Pistas de pagar su pecado al ver cómo un centro lateral acababa en el gol de David Rodríguez, ex de la UDS, para poner todo al rojo vivo para lo que quedaba por delante, que no era poco precisamente. Además, cerca estuvo de llegar el 1-2, aunque ahí apareció Serna para estar rápido de reflejos e impedir el drama. El ambiente era caliente sobre el tapete por lo que había en juego.

Con el carrusel de cambios, Viana se ubicó en la derecha; Carmona lo hizo en la izquierda y Rey se quedó con Luis Acosta en el medio, los dos técnicos intentarán cumplir con el objetivo de entrar en la nueva categoría del fútbol español y el primero dispuso en sus botas de dos oportunidades de cerrar el pase… y falló en ambas. A poco para el pitido final, el público llevó en volandas a su equipo con un “que sí, joder, que vamos a ascender”. Y así fue: Unionistas se metió… y aún queda lo mejor, soñar con Segunda.

Fotos: Lydia González