Sábado, 27 de marzo de 2021

Carrusel charro en una jornada de transistores con Unionistas jugándose la PRO y el Salamanca y el Guijuelo queriendo puntuar. Los de Hernán Pérez recibirán al Ferrol en la final del Reina Sofía, mientras que los de Lolo Escobar y Chuchi Jorqués buscarán vencer para tener más colchón en la segunda fase frente al Compostela y el Pontevedra. Todos los partidos se jugarán en horario unificado: domingo a las 12:00 horas.

Por su parte, el técnico de Unionistas no contará con bajas para la cita, mientras que su homólogo gallego, Cristóbal Parralo, no quiso dar pistas sobre los elegidos para ir al barrio de San José. Por otro lado, 85 aficionados blanquinegros estarán por primera vez en el estadio para dar aliento a sus jugadores con la idea de lograr con el objetivo de la temporada. Cabe recordar que el empate les metería en la Primera RFEF y si pierde no pueden ganar el Dépor o el Celta ‘B’.

Mientras, Lolo Escobar, que está pendiente de obtener un resultado negativo en las pruebas de coronavirus, intentará estar en el banquillo de San Lázaro. Si no ocurre, José Escobar, su segundo, dirigirá al equipo, que llegará preparado al enfrentamiento con un rival que tiene opciones de entrar en la PRO, aunque muy remotas. No obstante, Iván Casado no podrá vestirse de corto por lesión y Javi Navas es duda por una sobrecarga en el gemelo.

Por último, los chacineros seguirán sin Jonathan Martín, Manu Molina y Eizmendi, aunque lograron recuperar a Kamal, Razvan y Cristóbal Gil para el duelo en el Municipal Luis Ramos.