‘Quiero morir en la belleza de un lirio’ y otros poemas de Francisco de Asís Fernández

Francisco de Asís Fernández (foto de Evelin Flores)

En 2018 conocí al poeta nicaragüense Francisco de Asís Fernández. Fue en su Granada natal, a la orilla del gran Lago, donde se celebraba el XIV Festival Internacional de Poesía de Granada, del cual él es presidente. Tuvo la deferencia de acercarse, junto a la poeta Gloria Gabuardi, a la presentación de mi antología ‘Una sola carne’, editada por la Diputación de Salamanca el año anterior. El acto era a primera hora de la mañana, y la presencia de ambos, más la del embajador peruano Alfredo Castro, que había llegado desde Managua, acompañado de su esposa.

Ayer recibí el último poemario publicado por Francisco de Asís, titulado “Quiero morir en la belleza de un lirio” (2020, editado por New York Poetry Press, USA, con ilustración de portada firmada por la pintora Yomi Amador y traducción al inglés de Stacey Alba Skar-Hawkins.

Vayan mis afectos y la enhorabuena por esta obra que es celebración de la existencia y preparación del terreno celestial.

QUIERO MORIR EN LA BELLEZA DE UN LIRIO

Quiero morir en la belleza de un lirio

sin pecado concebido,

así como nací en la pureza del agua de mi madre.

La vida me dio el rojo de la rosa

y una vida consciente del dolor natural

de la mala levadura que tiene el hombre en su raíz.

Así subí a mi alma donde crecen el cardo y el lirio

y encontré mi sangre, delirios,

reliquias de mi padre y de mi madre

y muchas lágrimas por un amor no correspondido.

Foto de José Amador Martín

LA ROSA SIEMPRE QUIERE SER UNA ROSA

La rosa siempre quiere ser una rosa

llena de los misterios de adviento

y del amor de Helena.

Una rosa es en el mundo,

la virtud implacable,

como el fuego eterno del cielo

que enciende el universo

y no lo apaga nunca.

Gloria Gabuardi, Francisco de Asís Fernández, Alfredo Pérez Alencart y Jacqueline Alencar, tras la presentación ‘una sola carne, en Granada (Nicaragua)

¿QUÉ HACE MI ALMA CUANDO DUERMO?

A Stacey Alba Skar

¿Qué hace mi alma cuando duermo?’



¿Revisa mi vida y llora porque no he vivido en la virtud?

Mi alma sabe más de mí que yo porque yo no sé pensar

y no me doy cuenta cuándo me hiero

y cuándo debí cambiar mi vida

o cuándo debí dejarlo todo.

¿Cómo se puede no herir a nadie?

¿Cómo hago para despertar y saber

que mi alma me comprende y me perdona?

Quisiera sembrar tulipanes en mi alma

y en el patio de mi casa.

Nicasio Urbina, Giaconda Belli, Francisco de Asís Fernández y Marina Acosta, en Granada (foto de Jacqueline Alencar)

Francisco de Asís Fernándes (Granada, Nicaragua, 1945). Poeta, narrador, ensayista y promotor cultural. Es Presidente del Festival Internacional de Poesía de Granada, Miembro de Número de la Academia Nicaragüense de la Lengua, Medalla de Honor en Oro de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Cruz de la Orden al Mérito Civil otorgada por el Rey Juan Carlos I de España, Doctorado Honoris Causa en Humanidades otorgado por la Universidad American College, Homenaje Múltiple al poeta Francisco de Asís Fernández editado por la Academia Nicaragüense de la Lengua, Hijo Dilecto de la Ciudad de Granada, Nicaragua. Ha publicado los poemarios “A Principio de Cuentas” (1968, México, D.F.), “La Sangre Constante” (1974, Ediciones del Centro Universitario de la UNAN. Managua), “En el cambio de Estaciones” (1982, Editorial UNAN, León, Nicaragua), “Pasión de la Memoria”. (1986, Editorial Nueva Nicaragua), “FRISO de la Poesía, El Amor y la Muerte”, (1997 - Poesía. Edición del Fondo Cultural del Banco Nicaragüense). “Árbol de la Vida”, (1998, Ediciones del Centro Nicaragüense de Escritores, Managua, Nicaragua), “Celebración de la Inocencia”- Poesía Reunida- (2001 Editorial CIRA), “Espejo del Artista” (2004, ediciones del centro Nicaragüense de Escritores). “Orquídeas Salvajes” (2008. Editorial Visor, Madrid), “Granada: Infierno y Cielo de mi Imaginación. Publicación que reúne toda su poesía dedicada a la Ciudad de Granada y a su gente” (2008. Editorial Amerrisque) “Crimen Perfecto” (2011, editado por E.D.A, Málaga, España). ¨La Traición de los Sueños¨ (2013, Editorial Amerrisque, Managua - 2014, Editorial Alfar, Sevilla), "Luna Mojada” (2015. Edición bilingüe español-inglés. Editado por LA OTRA, traducción al inglés de Stacey Alba Skar Hawkins), "La Invención de las Constelaciones" (2016. Edición bilingüe español-inglés, editado por Ediciones Hispamer, traducción de Stacey Alba Skar), “El tigre y la rosa” (2017. Edición bilingüe, español-inglés. Editado por Ediciones Hispamer.; traducción de Stacey Alba Skar), “En mis manos no se marchita la belleza” (2018, Homenaje Múltiple al poeta Francisco de Asís Fernández editado por la Academia Nicaragüense de la Lengua. Selección: Jorge Eduardo Arellano). “Hay un verso en la llama” (2020, editado por Uruk Editores, Costa Rica), “Detente, cielo mío” (2020 editado por Uruk Editores, Costa Rica) y “Quiero morir en la belleza de un lirio” (2020, editado por New York Poetry Press, USA. Portada de Yomi Amador y traducción al inglés de Stacey Alba Skar-Hawkins).