Arturo Pérez de Burgos recibe un homenaje sorpresa en el cierre de la novena en honor a La Soledad

Justo en la jornada en que debían haber comenzado las procesiones en un año normal (el Viernes de Dolores la Cofradía de Jesús Nazareno procesiona a La Dolorosa), la Catedral de Santa María de Ciudad Rodrigo vivó uno de los que serán momentos culminantes de la atípica Semana Santa Mirobrigense 2021: el final de la tradicional Novena en honor a la Virgen de La Soledad organizada por su Cofradía.

Como acción especial de este año, al no haber procesión en la noche del Viernes Santo, y por ende no tener lugar el sermón en la Catedral que la precede tradicionalmente, esta jornada final de la Novena 2021 incluyó una reflexión especial a cargo del capellán de la Cofradía, Ángel Martín Carballo, quién no presidió la celebración ya que estuvo presente el Administrador Apostólico de la Diócesis Civitatense, Jesús García Burillo.

Como ha ocurrido el resto de días de la novena (que comenzó el pasado jueves 18), la celebración incluyó el rezo del Santo Rosario, una misa y los rezos propios de la novena, culminándose con el canto de una Salve la parte litúrgica de la celebración, que tuvo un añadido en forma de homenaje sorpresa al que había sido presidente de la Cofradía desde marzo de 1992, Arturo Pérez de Burgos, que dejó el cargo a principios de este mes.

Precisamente, este homenaje fue ‘dirigido’ por la persona que le ha relevado, Tomás Domínguez Cid, quién además de relatar cómo ha sido ese cambio en la Presidencia de la Cofradía, anunció que la nueva Directiva tiene “muchos proyectos”, entre ellos la reforma o reconstrucción de la carroza en la que desfila la imagen de La Soledad, y conseguir aumentar el número de cofrades de la entidad, “y sobre todo que aumente la devoción”.

Tras ello, Tomás Domínguez hizo subir al altar de la Catedral a Arturo Pérez de Burgos, junto a su mujer, para “agradecerle haber estado al frente de la Cofradía casi 30 años”, haciéndole entrega de una placa de recuerdo, así como de un diploma por su nombramiento como ‘Cofrade Honorífico’. Asimismo, a su mujer se le hizo entrega de un ramo de flores. Como señaló Tomás Domínguez, “no es una despedida”, porque Arturo Pérez de Burgos –para quién pidió un aplauso de los presentes- seguirá en la directiva (como vocal).

Por último, Ángel Martín Carballo se congratuló de que los cofrades de La Soledad “hayan dado ejemplo estos días con su devoción a la Virgen”, en referencia a que las sesiones de la novena han contado con una alta asistencia todos los días (y mucho más como es lógico en esta jornada final, en la que se animó a acudir con la medalla de cofrade), mientras que Jesús García Burillo pidió a los presentes que “queráis muchísimo a la Virgen”.

Finalizado el acto fue turno para las felicitaciones a Arturo Pérez de Burgos, incluido por parte de los representantes de las otras cofradías de la Semana Santa Mirobrigense que asistieron a este cierre de la novena, portando sus respectivas medallas; y de los miembros de la Corporación Municipal que acudieron: el alcalde Marcos Iglesias y los concejales Laura Vicente, Víctor Gómez, Paola Martín Muñoz y Carmen Lorenzo. Antes de abandonar la Catedral, fue turno para varias fotos de familia.