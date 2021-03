José Escobar y la ausencia de Lolo: “Uno no puede poner como excusa que no esté el entrenador”

Viernes, 26 de marzo de 2021

José Escobar, segundo entrenador del Salamanca UDS, compareció ante los medios en rueda de prensa tras el positivo de su hermano Lolo la pasada semana.

Semana: “Son circunstancias diferentes a las de todo el año, pero los jugadoras lo han hecho bastante bien. Uno no puede poner como excusa que no esté el entrenador, si no que hay que trabajar más”.

Comunicación con Lolo: “Ha sido fácil al ser mi hermano. Siempre hablamos y no es algo distinto a lo que hacemos todas las semanas. La comunicación de los entrenamientos era de que siempre los grabamos y yo le llamaba al terminar y por la noche. Le he dicho lo que me ha parecido bien y mal, cosas normales… No es algo distinto”.

Sensaciones de Lolo: “Decía que bien de intensidad, él tampoco está para escuchar mucho y no deja de tener una enfermedad. Le han gustado los entrenamientos”.

Compostela: “Es un rival que tiene automatismo desde hace cuatro años con el mismo entrenador y tanto en la parte ofensiva como en transiciones hace muchísimos daño, pero también tiene debilidades. Hay jugadores buenos como Bicho, Saro…”.

21 puntos: “Es una final más y vamos a ir a San Lázaro a intentar ganar los tres puntos y competir como siempre. Pase lo que pase, estamos a la distancia de depender de nosotros mismos y hay disposición para ello”.

Partido relajado para el Compostela: “No te puedes relajar en ningún momento, los puntos valen para todos los puntos. Nosotros no nos vamos a relajar porque sean los últimos punto de esta fase. Estamos en buena dinámica y son igual de importantes que en otra semana”.

Bajas: “Casado, espero que esté en cuatro semanas con el grupo y luego ya un poco más. Javi Navas hoy no ha entrenado por precaución, pero confío en que esté para el domingo”.

Escobar, en el banquillo: “Mañana tiene un test y a ver que resultado da. Esperemos que sea negativo y pueda viajar, sería lo ideal”.

Ascenso en San Lázaro hace años: “No lo hemos comentado, he leído cosas y me gusta mucho el fútbol modesto, sé lo que había pasado. Es un buen recuerdo”.