Uxío: “Tenemos ganas de ir a San Lázaro y terminar con buen sabor de boca la primera fase”

Jueves, 25 de marzo de 2021

El delantero gallego vuelve a su tierra para medirse al Compostela en la última jornada de Liga

Uxío da Pena, delantero del Salamanca UDS, atiende a este medio de comunicación para hablar sobre el duelo con el Compostela, el positivo de Escobar, su temporada y una posible renovación para el curso que viene.

Última jornada de la primera fase: “Intentamos adaptarnos a que el míster, lamentablemente, está confinado. Es una semana normal, pero con José al mando. Tenemos ganas de ir a San Lázaro y terminar con buen sabor de boca la primera fase”.

Ausencia de Lolo: “Se nos hace raro y Lolo era la cabeza visible del cuerpo técnico, el que estaba dando todas las indicaciones en los entrenamientos y José es como si fuese él. Estas semanas hacen mejor o peor al profesional y el grupo lo ha encajado bien, estamos trabajando aún mejor si cabe”.

Compostela: “Los 21 puntos nos harían ver de otra forma la segunda fase y ya adelantaríamos a todos los asturianos. Habría un poco más de garantías y tranquilidad, y no lo que hemos vivido en esta vuelta, que eran todos los partidos finales. El Compostela nos tiene muchas ganas por lo que pasó en la primera vuelta y porque conservan un buen bloque de jugadores que no pudieron ascender hace dos temporadas. Tenemos que saber que es uno de los equipos de la categoría que mejor fútbol hacen”.

21 puntos, impensable hace meses: “Habría pensado que el papel del entrenador ha sido fundamental, en lo mental y la dinámica. Y que el club y el grupo han crecido mucho para conseguirlo”.

Rivales en fase 2: “No conozco mucho porque ningún año jugué en Segunda B contra los asturianos. Javi Benítez y Nacho López controlan bastante la zona y nos dicen que los partidos fuera de casa van a ser puras batallas, pero en el Helmántico deberíamos dominar. Es triste ver el Helmántico así, la tierra está mal y nos perjudica”.

Problemas del césped del Helmántico: “Creo que la nevada de enero sigue pasando factura. En aquel momento, la nieve reposó durante mucho tiempo en el campo y no se hicieron los tratamientos que se deben hacer, aunque no sea yo jardinero. El césped del Helmántico era una de las envidias del fútbol español y todos los jugadores que vienen ahora dicen que es una pena que no se pueda jugar más vistoso en este campo”.

Temporada a nivel personal: “En trabajo, esfuerzo y profesionalidad… de 10. Mi aportación en el campo en números ha sido poquita y espero que se pueda revertir de aquí a final de temporada. Me entristece mucho no poder ayudar más al equipo dentro del campo, pero mi competencia (el Puma) está haciendo buenos partidos y tiene la flecha hacia arriba”.

Aportar al juego sin goles: “Un delantero que sale desde el banquillo, se espera que vaya a meter goles. Doy el 100% en el campo y es una pena no tener ritmo de competición por la falta de minutos. El año pasado sí se me vio, pero las disputas, la intensidad o el animar al equipo siempre va a ir en mí y no hay que alabarlo, es parte de Uxío”.

Renovación: “Si me lo propusieran ahora, tendría que pararme a pensar lo importante que sería dentro de la plantilla. No nos olvidemos que vengo de un cruzado y quiero disfrutar del fútbol, aunque estaría encantado. Llegar a Salamanca ha sido lo más bonito que me ha pasado futbolísticamente, estoy contento… pero habría que meditar todo”.