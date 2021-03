María Montero advierte que tomará acciones legales si continúa recibiendo “presiones y amenazas”

Miércoles, 24 de marzo de 2021

La procuradora mirobrigense María Montero Carrasco, que el pasado viernes anunció su decisión de abandonar el grupo parlamentario de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León porque la formación no ha cumplido con las promesas hechas a los castellanoleoneses y por los continuos cambios de opinión del grupo, ha emitido en las últimas horas un nuevo comunicado, en el que exige el “cese inmediato” de las “presiones y amenazas” que viene recibiendo desde que tomó la decisión, que ha tenido como principal consecuencia que PP y Ciudadanos hayan perdido la mayoría absoluta en las Cortes.

En este nuevo comunicado conocido en la jornada del miércoles, María Montero vuelve a pedir que su decisión “sea respetada por parte de todos, y no sea sometida a ningún tipo de acoso por quienes no la compartan”, como así está ocurriendo, pese a que la moción de censura del PSOE contra el Gobierno de la Junta (en cuya votación ella se abstuvo) no llegó a salir adelante. Según la información recogida por Europa Press, en ese mismo comunicado María Montero anuncia que, en caso de que no cese ese acoso, y continúen las amenazas y presiones contra ella, procederá a tomar las “acciones legales oportunas”.