Comunicado de la presidenta del Colegio de Enfermería de Salamanca tras admitirse a trámite una querella contra 6 colegios

La presidenta del Colegio de Enfermería de Salamanca, María José García, ha remitido un comunicado tras conocerse que el Juzgado de Primera Instancia 1 de Ávila ha admitido a trámite la querella presentada contra los colegios de enfermería de Ávila, Burgos, Soria, Palencia, Salamanca y Zamora.

Ante la aparición y difusión en diferentes medios de comunicación que se hacen eco de que el Juzgado de primera instancia de Instrucción número 2 de Ávila ha admitido a trámite una querella por presunto delito de “usurpación de funciones públicas y prevaricación de funcionario público" contra los presidentes de los Colegios Profesionales de Enfermería de Ávila, Burgos, Soria, Palencia, Zamora y Salamanca, al que represento en calidad de Presidenta, solo puedo y debo, por ahora, expresar ahora mi profunda tristeza, derivada de la denuncia de un profesional, repito, solo de uno, que pretende poner en duda mi profesionalidad, dedicación y transparencia después de casi 40 años dedicada a defender la enfermería desde mi trabajo diario, desde la investigación y en los últimos dos años también desde la Presidencia de un colectivo al que admiro y respeto.

Prestaré declaración donde corresponde. No debo, ni quiero, utilizar otros espacios públicos para dar explicaciones donde no compete. No he recibido, con anterioridad, ninguna llamada de ninguno de los medios que se hacen eco de esa información, para cotejar si esa información se ajusta la realidad, ni para conocer mi versión de la misma. En cualquier caso, repito, serán aportadas en el contexto solicitado y serán públicas cuando haya una resolución al respecto.

Lo que sí pido y exijo es que no se vincule mi nombre a intereses que van más allá del cargo que ostento y que llevo a cabo con total responsabilidad y compromiso. Y, sobre todo, a quienes me debo, a todos los Colegiados de Salamanca, por quienes realmente siento que debo hacer este escrito, que tengan la tranquilidad de que colaboraré con la Justicia para el esclarecimiento de toda esta situación.