Cuatro razones para realizar una limpieza profunda de primavera en tu hogar

Miércoles, 24 de marzo de 2021

¡Ha llegado la primavera! La estación que nos permite sentirnos más cerca del verano y el buen tiempo, que nos hace sentir esos primeros rayos de sol en la piel y que nos devuelve la hora que nos robó el otoño. ¿Qué más podemos pedir? Sin embargo, no debemos olvidar que la primavera también es importante para poner a punto nuestro hogar. No solo toca realizar el tan deseado - y engorroso - cambio de armario, sino también esa limpieza a fondo que siempre dejamos para "otro momento".

Y no hay mejor momento que ahora, para empezar la primavera con un hogar renovado y cargado de energía positiva. Pero, si todavía te quedan dudas, Kobold - la marca especializada en aspiradores ergonómicos - te da 4 buenas razones para poner en marcha desde ya una limpieza de primavera en tu hogar.

Limpiar fortalece el sistema inmunológico

Si sufres alergia a los ácaros del polvo, elimínalos cuanto antes de tu hogar, ya que la alergia estacional está a la vuelta de la esquina. La mejor forma de reducir la aparición de estos enemigos del sistema inmunológico es aspirar periódicamente alfombras, muebles y tapicerías para eliminar el polvo acumulado o los pelos de nuestras mascotas.

Además, mantén limpias y secas las superficies de baños y cocina y prueba a abrir las ventanas para ventilar y renovar el aire de tu casa (hazlo siempre a mediodía, cuando los niveles de polen están más bajos). Con estos trucos, ¡convertirás tu hogar en un búnker contra la alergia!

Tener una casa ordenada mejora la salud mental

Una casa desordenada no solo aumenta el estrés, sino que genera niveles más altos de cansancio, fatiga y frustración. Por ello, son muchas las personas que ya emplean el Cleanfulness para reducir esta carga mental y encontrar el bienestar interior mediante el orden y la limpieza. Para ponerlo en práctica, en primer lugar, ordena superficialmente las estancias recolocando objetos y decoraciones. Después, limpia y ordena el interior de armarios y otros muebles de almacenaje. Puedes aprovechar para deshacerte de toda la ropa que no te valga, esté rota o simplemente no te guste, e incorporar a tu armario ropa para la nueva temporada.

Prueba también una limpieza a fondo de ese cajón desastre en el que guardas todo lo que no necesitas, y quédate solo con lo esencial. ¡Encontrarás todo a la primera! Saber que todas tus estancias y rincones están limpios y ordenados te ayudará a mejorar tu bienestar y a ser más feliz dentro de tu hogar.

Mantener el dormitorio limpio mejora la calidad del sueño

Para conseguir un sueño óptimo, el dormitorio debe estar limpio y ordenado. Aprovecha esta ocasión para renovar tu dormitorio y limpiarlo en profundidad. Comienza por eliminar el polvo del techo, pasando por las paredes, para después terminar con una limpieza profunda del suelo.

Limpia las superficies de los muebles y aprovecha el cambio de estación para renovar tu cama. Haz una limpieza profunda del colchón (puedes darle la vuelta, muchos cuentan ya con un lado más fresco para la primavera y el verano) y mete en la lavadora tu almohada y ropa de cama. Una cama limpia te ayudará a respirar mejor, ya que se elimina la suciedad de su interior y el polvo que se posa diariamente en las sábanas, colchas y almohadas.

Por último, organiza tu habitación. Eliminar el desorden general o colocar la ropa apilada en la silla disminuirá la cantidad de estímulos a los que el cerebro está expuesto a la hora de dormir. Esto lo mantendrá en calma y, por tanto, conseguirás dormir mejor.

Aprovecha la limpieza para ejercitar tu cuerpo

Desde que pasamos más tiempo en casa parece que nuestra actividad física diaria se ha visto reducida. ¡Limpiar la casa también puede ser un entrenamiento divertido!

Las tareas diarias como pasar el aspirador, el trapo o fregar, aumentan la frecuencia cardiaca y pueden convertirse en la actividad física complementaria ideal. Si quieres intensificar tu "sesión doméstica" puedes aprovechar y cambiar el orden de tus muebles, y, por supuesto, hacerlo todo al ritmo de la música. De este modo, además de ejercitar tu cuerpo, recibirás la nueva temporada con una casa renovada, ordenada y limpia.

Ahora que conoces los beneficios de la limpieza de primavera* ¡ya no tienes excusa! Organiza tu plan de 'spring cleaning' y ponte manos a la obra. Tener tu casa impoluta y renovada te hará no querer salir de ella.