El PSOE pide una mayor inversión de la Diputación en ayuda a domicilio para acabar con las listas de espera

Miércoles, 24 de marzo de 2021

Fernando Rubio, portavoz socialista en la Institución provincial, afirma que la institución provincial destinada al servicio de ayuda a domicilio en la provincia es “claramente insuficiente porque está muy por debajo de lo que otras provincias de nuestro entorno invierten, y también de otras comunidades autónomas, y no sirve además para prestar la atención que requieren todos las personas y colectivos vulnerables que la demandan y la necesitan”.

El PSOE defiende la necesidad de “no solo mejorar el servicio de ayuda a domicilio, sino aumentarlo y destinar o dedicar una mayor inversión o cuantía presupuestaria”. El portavoz socialista argumenta que “hay mucha lista de espera, que la ayuda a domicilio no llega a todos los que la necesitan, y que este servicio esencial paró durante tres meses en los peores momentos de la pandemia dejando tirados a los salmantinos que viven en las zonas rurales, algo que no sucedió en el resto de las provincias de la Comunidad. Tres meses de parón en los que no se prestó el servicio pero la empresa adjudicataria siguió cobrando como si los estuviera prestando”.



En este sentido, añadía que “son ya muchas provincias de nuestro territorio las que han reducido a cero la lista de espera porque no se le puede negar el servicio a personas que están claramente en situación de vulnerabilidad pero en Salamanca se les está negando”.

Por eso, el Grupo Socialista ha considerado que no solo es necesario invertir en ayuda a domicilio sino también revisar los criterios para acabar con las listas de espera e incluir a colectivos vulnerables, “que son los que más lo necesitan, algo que no está sucediendo porque se está negando este servicio a demasiadas personas a día de hoy” .