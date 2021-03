Mundo rural

La Mesta podría también haber sido el final de un largo proceso que seguramente se desarrolló en territorios menos amplios, y sólo alcanzó los grandes recorridos mesteños, por ejemplo, cuando hubo verdaderas motivaciones económicas (calidad de la lana y afán recaudatorio de la Corona) que justificasen la organización de complejas interacciones entre ganaderos y agricultores.

La protección de los itinerarios trashumantes, como se citó anteriormente, provino pues del “Honrado Concejo de la Mesta”, que se constituyó como una asamblea de ganaderos en la cual las decisiones se adoptaban por votación, si bien existía un órgano de gobierno encabezado por el “Alcalde Entregador Mayor”, designado por el propio monarca. La jerarquía organizativa contemplaba la figura de los “Alcaldes Entregadores” y los “Alcaldes de la Mesta”, o bien los “Alcaldes de Cuadrilla”. Administrativamente, estaban al servicio de este Organismo procuradores, contadores y receptores, además de la figura de los “Alcaldes de Alzada”, a los que llegaban las apelaciones de las sentencias de los Alcaldes