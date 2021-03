Los vecinos del tramo más estrecho de la calle Santa Clara reclaman soluciones para evitar la tragedia

Martes, 23 de marzo de 2021

Los vecinos del tramo de la calle Santa Clara de Ciudad Rodrigo donde el pasado sábado 27 de febrero fue atropellada una niña de corta edad presentaron en la mañana del martes en el Ayuntamiento mirobrigense un escrito dirigido al alcalde Marcos Iglesias para reclamar una “pronta solución” a la situación que llevan viviendo en su calle muchos años, antes de que la tragedia que se rozó hace un mes se acabe consumando cualquier día.

Según señalan estos vecinos (pertenecientes a los números 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 25, 27, 29, 31 y 33 de la vía), “por la experiencia de los años que llevamos viviendo en esta calle”, están “en constante peligro, riesgo y preocupación” por la estrechez en este punto, por la cantidad de tráfico en ambos sentidos que transcurre por ella, “incluso de camiones de gran tonelaje que la utilizan para ir a descargar a comercios o tiendas cercanas”, y por la velocidad que algunos vehículos llegan a coger.

Explicándolo con números, la anchura de la calzada en este punto es de 4,40 metros, teniendo una de las aceras en ese tramo una anchura mínima de 0,84 metros, y la otra, una anchura mínima de 0,94 metros. De este modo, en cuanto se cruzan dos personas por la misma acera en ese tramo, una se tiene que bajar a la calzada, “con el peligro que ello conlleva” si en ese momento vienen vehículos por las dos direcciones, añadiendo que “si son camiones el peligro se multiplica por mil y la tragedia anda rondando”. Asimismo, apuntan que hay un vecino de la zona que va en silla de ruedas y que no puede ir por su propia acera debido a su tamaño.

Como circunstancia añadida, los vecinos apuntan que varios balcones (al menos 3) han sido dañados por el roce de camiones que se ajustaron al lateral de la calzada cuando venía otro vehículo por el carril contrario. Esto hace que los vecinos “no podamos dejar salir a nuestros hijos a nuestros balcones porque no sabemos si ese será el día en el que un camión lo tire abajo”, amén de que no quieren pensar “qué sería de las personas que en ese momento están pasando por la calle”.

Según recuerdan los vecinos, en la época de Javier Iglesias como alcalde se decidió colocar badenes en la calle Santa Clara para limitar la velocidad que cogían vehículos y motocicletas, pero justo en ese tramo donde la calle es más estrecha no se colocó nada, con la excusa de que no se podían poner “por el cumulo de agua que se podría acumular en caso de fuertes lluvias”. A los vecinos esta excusa les parece “irrisoria: el agua se puede evacuar si se coloca un buen sistema de alcantarillado”.

Los vecinos expresan que “es lógico que estemos luchando por hacer una calle más segura para nuestros hijos y familiares, pero también para todo aquel que pasa a diario por ella”; resaltándole al alcalde que “solo le pedimos seguridad y vivir más tranquilos”. En este sentido, se pide que “se estudie, se tome la mejor decisión y se ejecuten con la máxima rapidez las mejores medidas de seguridad para reducir el riesgo todo lo posible”.

Desde el punto de vista de los vecinos, la “solución ideal” es realizar una regulación de tráfico poniendo un sentido único de la circulación en ese tramo, ampliar las aceras y colocar badenes para limitar la velocidad. Otra opción que proponen sería instalar dos semáforos para regular el tráfico, uno en la esquina de Santa Clara con la calle Laguna, y otro en la esquina con la calle Carambana. Desde su punto de vista, “esta solución sería efectiva”, aunque reconocen que “no muy práctica por las colas que se formarían en momentos puntuales”.