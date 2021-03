Unos 327.000 trabajadores en ERTE que no presentaron la declaración de la Renta el año pasado tendrán que hacerlo este 

Martes, 23 de marzo de 2021

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado este martes que solo 327.000 trabajadores de los 3,5 millones de personas que llegaron a estar en el peor momento de la pandemia acogidas a un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) y que no declararon el año pasado tendrán que hacerlo este año, según los datos proyectados de la Agencia Tributaria.

Así lo ha señalado en el turno de interpelación en la sesión de control al Gobierno en el Senado, donde ha señalado que a todos estos trabajadores se les va a enviar una carta con el objetivo de reforzar la atención personalizada e informarles y facilitarles el abono a través de los fraccionamientos que la Agencia Tributaria pone a disposición del conjunto de trabajadores. Montero ha incidido en que, en el cómputo global, los trabajadores van a pagar menos al conjunto de la Hacienda pública, porque han cobrado menos.

"Los trabajadores en ERTE no van a soportar una mayor carga fiscal que la que tienen los trabajadores que están en su puesto de trabajo o de la que les hubiese correspondido por haberse mantenido en su empresa", ha remarcado la ministra.

La titular de Hacienda ha trasladado al senador del Grupo Parlamentario Popular José Manuel Barreiro que como los trabajadores han tenido un menor volumen de renta, el dinero que van a abonar y el que están abonando en sus retenciones va a ser menor que el que les correspondía el año anterior, "porque se entiende que sus retribuciones en la empresa eran superiores a las del ERTE".

Montero ha subrayado que los trabajadores en ERTE van a tener una atención "singular personalizada" para que su situación de dobles pagadores "no repercuta ni a la hora de presentar la renta ni a la hora de abonar lo que les corresponda".

"No se trata de que un trabajador quiera o no tener dos pagadores", ha trasladado al senador después de que este haya afirmado que los trabajadores en ERTE no han elegido tener un segundo pagador. Así, la ministra ha explicado que "es razonable", y lo establece la Ley, que "cuando el trabajador, por encima de 14.000 euros tiene dos pagadores, se ajuste cuál es la cantidad que se le ha retenido y las cantidades totales que se van a producir".

El senador del PP ha insistido en buscar "fórmulas excepcionales" de aplicar la ley del IRPF y ha señalado, desde su punto de vista, que "un trabajador en ERTE va a pagar más que si no estuviese en ERTE".

Sin embargo, la ministra ha pedido al senador que "no juegue con las palabras" y ha insistido en que "un trabajador, en ERTE o no, va a pagar los impuestos correspondientes a las retribuciones que ha percibido". "Quiere confundir y que pareciera que un trabajador que está en ERTE está obligado a pagar más impuestos y eso es mentira", ha concluido la ministra, tras mostrar "su sensibilidad con este colectivo".