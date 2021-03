Carlos González Bueno, clasificado para la fase nacional de las Olimpiadas de Matemáticas, Física y Química

Martes, 23 de marzo de 2021

Carlos González Bueno, del colegio Santa Teresa de Jesús de Salamanca, participará en la fase nacional de las Olimpiadas de Matemáticas, Física y Química.

Carlos González Bueno, del colegio Santa Teresa de Jesús de Salamanca, ganó la fase local de la Olimpiada de Física. Además quedó en segunda posición en la fase local de la Olimpiada de Química y ganó la fase local y regional de la Olimpiada de Matemáticas. “Nos representará en las tres fases nacionales de estas olimpiadas. Sin duda, es un gran mérito que pocos alumnos consiguen y todo gracias a su motivación, esfuerzo y constancia”, explican desde el centro.

Por su parte, el estudiante explica que “desde pequeño me gustaban las Matemáticas, aunque no tanto como ahora. Mucha gente piensa que las matemáticas son sólo cálculo, pero a mi eso nunca se me ha dado bien. Me cuesta ponerme a estudiar porque me despisto con cualquier cosa y cuando me aburro me pongo a intentar resolver problemas de todo tipo. Siempre me ha fascinado la Física, sobre todo cuando habla de cosas muy pequeñas (cuántica) o de cosas muy grandes (astronomía). Creo que mucha gente odia las Matemáticas porque nunca se les ha enseñado la belleza que esconden. Animo a todos aquellos a los que les gusten las ciencias, a que se apunten a las Olimpiadas porque pueden encontrar a gente afín y que comparta esa pasión”.

La fase nacional de la Olimpiada de Física tendrá lugar el 23 de abril, la de Química tendrá lugar el 30 de abril (ambas en formato virtual debido a la pandemia) y la de Matemáticas en principio será del 6 al 9 de mayo en Elche.