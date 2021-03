Más de 40 multas en Béjar durante el fin de semana por incumplir la normativa sanitaria

Lunes, 22 de marzo de 2021

Usuarios de terrazas, bares y restaurantes los más multados por no tener la mascarilla puesta o por estar más de seis personas en una mesa

La Policía Local de Béjar ha informado que el pasado fin de semana ha interpuesto un total de 31 denuncias a usuarios de restaurantes, bares y terrazas por no tener colocada la mascarilla, además de otra sanción grupal por estar más de seis personas en una mesa de un establecimiento hostelero.

Los agentes de Policía Municipal también han multado a seis personas por no llevar la mascarilla en la vía pública o no hacer un uso correcto de ella y dos multas más por incumplimiento del toque de queda sin justificación. Según la normativa vigente en materia de Salud Pública para hacer frente a la crisis sanitaria de la Covid, no se puede salir de casa entre las diez de la noche y las seis de la mañana.