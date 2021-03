Telecinco despide a Antonio David Flores tras las acusaciones de Rocío Carrasco   

Lunes, 22 de marzo de 2021

La cadena hacía pública la noticia en el programa ‘Sálvame’, rescisión que incluye su vinculación con la productora ‘La Fábrica de la Tele’ y con el resto de programas del grupo Mediaset.

Telecinco no ha tardado ni 24 horas en rescindir la vinculación laboral con Antonio David Flores tras la denuncia de Rocío Carrasco de haber sido víctima de malos tratos, y de los que habló en el primer capítulo de la serie documental emitido este domingo. Un demoledor documental con el que Rocío Carrasco ha roto su silencio, y ya ha tenido las primeras consecuencias. Así relataba los episodios de malos tratos.

“Recuerdo un tirón de pelos, a mí me coge del pelo y me da para abajo. En ese momento siento por un lado, me quiero ir, lo cual no voy a hacer y por otro lado, dices estoy aquí con una pata que no me puedo mover, pero yo me levanto y le reviento, pero no haces ninguna de las dos cosas”, tal y como recoge Europa Press.

Y de ese episodio, a otro donde empleó más fuerza: “De ese episodio me acuerdo que ocurrió una cosa determinada, yo estaba sentada en un sofá como una mesa camilla y él me agarra del pelo y me pega un tirón de pelos y me dio con la cabeza en la mesa y subió echándome a mí la culpa de todo lo que le ocurría en ese momento”.

Telecinco hacía pública la noticia en el programa ‘Sálvame’, rescisión que incluye su vinculación con la productora ‘La Fábrica de la Tele’ y con el resto de programas del grupo Mediaset.

Más de 3,7 millones de espectadores (un 33,2% de share) siguieron el estreno de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’. La serie documental protagonizada por Rocío Carrasco registró el minuto de oro de la jornada, a las 22.58 horas, con 5.467.000 espectadores (30,4% de share).