Hasta la coleta, todo es Pablo

Lunes, 22 de marzo de 2021

Vuelvo a mi costumbre de apoyarme en el refranero español para que se me entienda mejor. Cuando un tema no está completamente rematado, para no considerarlo cerrado, solemos emplear el dicho taurino “Hasta el rabo, todo es toro”. Digo esto porque los españoles pecamos de maximalistas. Tan pronto elevamos a la cima del olimpo a determinado personaje como, ante el primer fallo, se le relega a la nada. No tenemos término medio porque nos falta ponderación, sensatez y cautela.

Dos son los asuntos que han causado más sorpresa: la presentación de la moción de censura al gobierno de la Comunidad de Murcia y el anuncio de dimisión del vicepresidente primero del gobierno. A raíz de estos acontecimientos -rapidez e importancia de algunas dimisiones y acelerada apelación a formar mayorías que faciliten la derrota de ciertos políticos-, unos y otros nos hemos dedicado a vaticinar el ya seguro triunfo de ciertas corrientes políticas o la probable desaparición de otras.

Desde el primer momento, el desarrollo de los acontecimientos dejó bien clara la precipitación de los responsables. En primer lugar, los españoles seguimos siendo fieles a nuestra particularidad, porque habrá pocos gobiernos democráticos que se presenten una moción de censura a sí mismos. Cs firmó un acuerdo con el PP para gobernar en coalición y, si creía tener motivos para deshacerlo, lo lógico, lo que se hace en todas las democracias que se tienen por tales, es abandonar el gobierno y, a continuación, presentar la moción, bien en solitario – aunque se tenga la certeza de perderla-, o bien en compañía de otras fuerzas políticas. En el segundo supuesto, si la alianza es con un partido político al que siempre se ha considerado adversario, no es de extrañar que los propios compañeros de partido se nieguen al trapicheo.

Por más que pretendan hacernos creer lo contrario, nadie piensa que Cs tomara la iniciativa en Murcia sin que la Moncloa pusiera las condiciones y sin pensar en el más que posible contagio que salpicaría a todas las instituciones de cuyos gobiernos formara parte. El exceso de ambición y las prisas han dado al traste con la operación y, por añadidura, Cs ha sufrido tal cisma interno que el desliz puede acarrearle muy graves consecuencias. Tampoco se ha lucido la plana mayor del “gabinete de felices ideas” de la Moncloa. Sánchez, aunque a veces no lo parezca, es consciente de que gobierna en minoría, y que debe atender muchas de las pretensiones de los compañeros de viaje. Por si no fuera suficiente, Bruselas se ha visto obligada a recordarle la obligación que tiene de cumplir los requisitos necesarios para acceder a esos fondos que puedan sacarle del atolladero en que se ha metido. A pesar de hacerse el sordo, sabe también que muchos de esos requisitos no concuerdan con las exigencias de sus socios. Ante esa disyuntiva, los dedos se le hacen huéspedes y se afana por encontrar la fórmula que le devuelva esa tranquilidad que ahora le falta.

Conseguido un primer acuerdo con Podemos – comprado también el apoyo de todos los partidos secesionistas e independentistas-, y, para que la jugada fuera perfecta, ahora necesitaba torpedear a los partidos a su derecha para evitar su posible fortalecimiento. El primer objetivo a su alcance era Cs, partido en horas bajas, proclive a emparentar con extraños y con escasas posibilidades de recuperación. Al fin y al cabo, son unos escaños que podían ser útiles para la apuesta y, si al oráculo de Tezanos le da por acertar esta vez, dar el primer paso para desembarazarse del pegajoso Iglesias.