El III Senior da un nuevo paso en su objetivo con un triunfo que pudo ser mucho más amplio

Domingo, 21 de marzo de 2021

Los mirobrigenses se estrellaron hasta 5 veces con el palo, además de no atinar con un ramillete más de oportunidades

Mes y medio después de su último compromiso en Ciudad Rodrigo (el 7 de febrero, cuando ganó 4-2 al Laguna en el Pabellón Eladio Jiménez), tiempo durante el cual ha conseguido 2 victorias y 1 empate como visitante, el III Columnas Senior volvió a competir en la tarde del domingo como local, en este caso ya en su hábitat natural, el Pabellón de Conde de Foxá, que por 1ª vez en lo que va de temporada pudo contar con afición, que disfrutó y sufrió con un nuevo triunfo mirobrigense.

En líneas generales, el III Senior fue superior a su rival, el Valladolid Sport Sala (que inició la jornada como 4º en la tabla, aunque sólo había perdido 1 partido en toda la liga, en diciembre), pero no pudo llegar a irse claramente en el marcador, o mejor dicho, no pudo mantener la distancia en el momento en que lo consiguió: la 2ª parte arrancó colocando el 3-0, pero los visitantes lograron poner el 3-3. De este modo, aunque el Valladolid Sport Sala no fue nunca por delante, a los locales les tocó sufrir, estando la victoria en el aire hasta el último instante, ya que los visitantes buscaron el empate con portero-jugador hasta el último segundo.

Con el triunfo, el III Columnas deja ganado el goal-average a un rival directo (en la ida empataron a 4), y da un nuevo paso en su objetivo, el ascenso a 3ª División. En este sentido, los mirobrigenses siguen como líderes, sacándole 2 puntos al que se ha convertido ahora en su principal rival, el Bupolsa, y 7 al otrora líder, San Cristóbal de Segovia, que está en caída libre (volvió a perder esta jornada). Eso sí, el Valladolid Sport Sala, aunque tiene 12 puntos, cuenta con un partido menos, con lo cual la diferencia ‘real’ del III Senior sobre el corte del ascenso son 5 puntos cuando quedan 15 por jugarse.

El III Senior tendrá ahora un parón de dos semanas (la próxima semana le toca descansar y la siguiente no habrá competición), volviendo a las pistas el fin de semana del 10 y 11 de abril con un largo viaje para medirse a La Bañeza. Tras ese duelo, a los mirobrigenses les quedarán 4 partidos, de los cuales 3 serán en casa, incluidos los dos últimos (el partido final será ante el actual 2º clasificado, el Bupolsa).

ASÍ FUE EL PARTIDO

Los mirobrigenses iniciaron el partido con unos minutos de gran dominio, en los cuales tuvieron la primera ronda de intentonas, de la mano de Marcos, Álex Francisco, Carlos o Chuchi, que no llegaron a buen puerto, como tampoco lo hizo un disparo en el 5’ de Asier a pase de Carlos que se estrelló en el palo. El Valladolid Sport Sala apenas tuvo balón en este tramo, aunque rozó el gol en el 3’ con una intentona cruzada desde la derecha que se fue por poco.

Este tramo de ocasiones se cerró en el 7’, con un jugadón de Asier, Cholo y Jorge Crespo que acabó por coger el portero, pocos segundos antes de que llegase por fin el 1º de la tarde: Chuchi le metió un balón desde atrás a Cholo, quién se lo puso a Asier, que lo empujó a gol en el área. Con el 1-0, el Valladolid Sport Sala se soltó y se fue arriba, teniendo durante estos minutos un par de buenas opciones: en el 8’ no culminaron por poco una jugada en el 2º palo, y en el 11’ Marchena despejó con el pie un disparo cercano.

El 2-0 llegó en el 11’, producto de un saque en largo de Marchena que Chuchi envió de cabeza al fondo de la red. Tras este tanto, el partido entró en unos minutos de igualdad, con idas y venidas, y opciones claras de gol. Por parte local, un remate a bocajarro de Jorge a pase de Álvaro se estrelló en el palo, el portero le quitó una opción clara en el área a Álvaro, y un centro-chut de Marcos no pudo aprovecharlo Viru. Mientras, por parte visitante, se pueden destacar sendos remates en el 13’ y 14’, el primero de los cuales se fue por poco, mientras que el segundo lo envió Marchena a córner tras una jugada enredada.

Tras pedir tiempo muerto el Valladolid Sport Sala en el 14’, el III Columnas tuvo unos minutos de dominio, enviando por ejemplo fuera Marcos un balón que le envió Carlos (los visitantes también dispusieron de un 1vs1 frente a Marchena, que repelió el portero mirobrigense, junto a un tiro posterior lejano).

El portero titular visitante tuvo que retirarse lesionado a 3’34” para el descanso, tras lo cual se vivieron unos minutos finales del primer tiempo con algo más de posesión del Valladolid Sport Sala, y con pocas ocasiones en general (salvo una intentona de Carlos que despejó el nuevo portero, y una final de los visitantes que remataron mal, atrapándola Marchena).

La segunda parte empezó fenomenal para los locales, ya que pusieron el 3-0 a los 14 segundos, gracias a un saque en largo de Marchena que remató a gol Cholo, tras molestarse el portero y un defensa. El marcador empezaba a ser ‘cómodo’ para el III Columnas, pero al minuto siguiente vieron cómo golpeó el Valladolid Sport Sala, en una acción bien movida que finalizaron batiendo por bajo a Marchena. Después de ese tanto, hubo unos minutos de imprecisiones por parte de ambos equipos, rozando eso sí el gol el III Columnas, con un remate a media vuelta de Cholo que se fue por poquísimo, y un disparo de lejos de Álex Francisco que se estrelló en el palo.

El Valladolid Sport Sala estaba generando poco peligro hasta que llegó su minuto fantástico, el 27’, en el cual, tras mandar Marchena a córner con una gran mano un tiro de media distancia, empataron el partido en apenas 10 segundos, producto de sendos errores mirobrigenses en la parte de atrás que supieron aprovechar a la perfección. El III Columnas pidió tiempo muerto para afrontar el ‘nuevo’ partido, que se inició con dos palos más de los locales, en la misma jugada, de Chuchi y Carlos. Un par de minutos después, quién se topó con la madera fue el Valladolid Sport Sala, en un 1vs1 frente a Marchena que acabó en el larguero.

Tras ello, se inició un tremendo carrusel de ocasiones clarísimas del III Columnas: el portero repelió un tiro fuerte de Asier en carrera, y desbarató un pase de Asier a Carlos; Motta envió fuera el balón en un 1vs1 frente al guardameta, también Motta metió un balón al área que no pudo transformar en gol Viru, y otro balón al área acabó incluso por ‘despejarlo’ un jugador mirobrigense. El 4-3 acabó por llegar de la forma más inesperada: Asier se fue por la derecha, el portero salió a despejar, pero no lo dio bien al balón, que le pasó por debajo y entró llorando.

Aunque los visitantes volvieron a toparse con el larguero con un balón muy bombeado, el III Columnas siguió generando mucho peligro, con tres contras muy peligrosas, dos de las cuales no se llegaron a rematar, mientras que la tercera, de Jorge y Cholo, acabó con un remate fuera de éste último. Además, en estos compases el guardameta despejó por alto un buen tiro de Jorge. Como ocurrió con el 4º, el 5º llegó de la forma que parecía menos probable (viendo las ocasiones que se estaban generando), con un fuerte disparo lejano de Álex Francisco en el saque de un córner que se hizo camino.

Quedaban 5’01”, y acto seguido el Valladolid Sport Sala sacó portero-jugador, que el III Columnas aguantó bien (de hecho Jorge generó otros dos tiros en jugada que le despejó el guardameta) hasta que faltaban 2’18”, cuando finalmente, tras mover y mover, metieron desde dentro del área. A un gol de distancia, los visitantes siguieron apretando, teniendo que esforzarse bastante los locales, que apenas concedieron un par de disparos más, que solventó Marchena para acabar festejando una nueva victoria en casa.