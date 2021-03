SOS Turismo Rural de Castilla y León tacha de “falsas” las informaciones sobre la alta ocupación en el puente de San José y Semana Santa

Domingo, 21 de marzo de 2021

Ante las noticias ofrecidas por varios medios de comunicación, en relación con la “alta ocupación” de los alojamientos rurales en el puente de San José y en Semana Santa, la Plataforma S.O.S. Turismo Rural Castilla y León tacha dichas informaciones de “falsas” y critica la “falta de información manifiesta” ofrecida al público, pues asegura que la ocupación en estos periodos festivos “está resultando nula o muy escasa, en los alojamientos rurales de nuestra región, afectados por el cierre perimetral que no permite la llegada de viajeros de otras comunidades, especialmente la madrileña y por el escaso aforo de cuatro personas máximo en los establecimientos, lo que dificulta y hace inviable las reservas”, señalan en un comunicado.

Asimismo, señalan que “estas noticias con falta de veracidad y que no obedecen a la realidad que está viviendo el sector del turismo rural, perjudican gravemente los intereses de los establecimientos rurales, que llevan sin trabajar con normalidad desde el mes de marzo de 2020, cuando se estableció el estado de alarma por el covid. Desde entonces –añaden-, la ocupación de las casas de turismo rural ha sido nula, sin que se registrara ninguna reserva que hiciera viable el negocio del turismo rural, salvando la excepcionalidad de los meses de julio y agosto, cuando las medidas de confinamiento y restricción de movimientos fueron más permisivas”.



Por otra parte, SOS Turismo Rural de Castilla y León afirma que “las noticias de ocupación al 90%, en estos periodos indicados, no están contrastadas y en Castilla y León, donde no se da el caso referido de ocupación, sino el contrario, la autoridades responsables tampoco han incentivado de forma eficaz el turismo de interior que hubiera podido salvar algunas fechas especiales como las de estos periodos de puentes y las vacaciones de Semana Santa, lo que implica que el sector del turismo rural, otras veces el motor económico y cultural de nuestros pueblos, esté viviendo el periodo más negro de esta época”.

La Plataforma S.O.S. Turismo Rural Castilla y León, formada por casi 600 integrantes, está recogiendo firmas para que se cambie el aforo permitido de cuatro personas que, junto con los cierres perimetrales, hace que la apertura de las casas rurales de más capacidad sea totalmente inviable y no puedan trabajar al no recibir reservas suficientes o no cubrir gastos con la escasa ocupación permitida, en unos casos, o ante la nula demanda, en otros.