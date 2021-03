Se disparan las denuncias en la noche salmantina, cerca de 200 infracciones el sábado

Domingo, 21 de marzo de 2021

Se interpusieron 78 propuestas de sanción por incumplir el toque de queda y otras 61 por fiestas en pisos

Al igual que ayer, en el que se encontró a casi un centenar de personas en fiestas sin autorización en viviendas particulares, la noche del sábado ha resultado igualmente ajetreada para la Policía Local de Salamanca. En total se interpusieron 187 propuestas de sanción por incumplir alguna de las normas anticovid en la pasada noche. 17 denuncias fueron por no no guardar la distancia interpersonal de seguridad. Mientras que otras 31 se interpusieron por no hacer uso de la mascarilla.

La mayor cantidad de las denuncias vinieron de las fiestas en pisos, con 61 personas denunciadas al ser encontradas en el interior de viviendas particulares superando el límite de reunión de personas no convivientes. Además, otras 78 personas fueron denunciadas por incumplimiento del toque de queda.