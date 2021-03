Que nos quieren decir…

Lo repetiré hasta la saciedad, si cualquier producto de un supermercado causa efectos secundarios en un cliente, no quiero pensar la muerte (como ocurrió con “el alcohol metílico” ULTILIZADO PARA BEBIDAS ALCOHOLICAS, O EL ENVENENAMIENTO CON ECEITE, de colza…) se retira inmediatamente de la venta hasta que una investigación exhaustiva, determine por qué se ha producido. En el caso de una vacuna/as, hechas de prisa, en base a intereses que no coinciden con los de la mayoría de la población mundial, debería de suceder lo mismo.

Lo de los "daños colaterales" como justificación es una vergüenza y un insulto a las personas. El virus ha salido de un laboratorio, en la ciudad China de Wuhan, ha ido a investigar la OMS, seguimos esperando que nos diga el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus Director General que ocurrió realmente en aquel laboratorio y cuál era la misión, no les cause extrañeza que sea considerado supuestamente un plan geoestratégico mundial cuyo fin, entre otras cosas es la eliminación del que no produce y gasta, o países con economías muy debilitadas en situación de deuda impagable, también las farmacéuticas, cuyos máximos accionistas dependen de los mismos individuos se forren los bolsillos.

Las cepas irán multiplicándose como los panes y los peces, mientras buscan algo que sea… vemos como nuestros derechos y libertades básicas se van por el sumidero.

Las guerras ya no se libran con ejércitos sino con pandemias. No es nada nuevo recuerden a los tártaros, procedentes de Asia Central, recurrieron a la guerra bacteriológica, arrojando con catapultas cadáveres de apestados por encima de los muros de la ciudad de Caffa (Crimea). Estudien, por ejemplo, en que contexto socio-político se produjo la anterior pandemia (1918) mucho más letal; el virus H1N1 con genes de origen aviar. Si nos retrotraemos, leemos las viejas paginas de historia: hace poco más de un siglo, en 1918, el país USA también fue a las urnas en medio de una pandemia global devastadora, la de la mal llamada "gripe española", algunas de las experiencias de entonces podrían dar indicios sobre lo que fueron estos comicios.

Si la vacuna no impide que se contagie a otros, si el covid va seguir entre nosotros, si algunos lo tienen cronificado, si los que han sobrevivido tienen anticuerpos, “caso que sirvan” solo valdrán para 6 meses… ¿a que viene este afán por vacunar a todo el mundo? No, señores, esta opinión personal no significa ser anti-vacunas, lo que significa es que nos pasa el autobús por delante de las narices y ni siquiera lo vemos, o al menos, eso es lo que pretenden que hagamos.



Estas vacunas causan un grave enfado el sistema inmunológico, y acaba atacando la propia sangre y el cuerpo. En cuanto los vacunados se infecten del virus, tendrán una respuesta brutal, TORMENTA DE CITOQUINAS (Pequeñas proteínas que son cruciales para controlar el crecimiento y la actividad de otras células del sistema inmunitario y las células sanguíneas. Una reacción descontrolada del sistema inmunológico que ha tenido un desenlace fatal para muchos de los enfermos de COVID-19 que la han padecido). Según el investigador del ISCIII (Instituto de Salud Carlos III) Además de infectar células pulmonares, el virus provoca un daño por infección, directa o indirecta, de las células endoteliales, que son las que forman los vasos sanguíneos que están en los pulmones. Cuando éstas se dañan terminan provocando alteraciones en la coagulación, trombosis y hemorragias. Es de lo que mueren los enfermos de coronavirus.

Ese pomposo y pretendidamente científico “los beneficios superan los riesgos” en realidad es otra de las muchas chorradas que se tienen que oír habitualmente, se cae por falta de credibilidad desde el punto de vista científico, no digamos ya desde otras consideraciones más humanas y terrenales. En fin, no es nada tranquilizante comprobar que los inútiles no son un mal endémico de la clase privilegiada, llamada política, sino que se extienden incluso a esos sectores donde supuestamente han ido a parar los cerebrazos

Se supone que determinada marca de vacuna, desencadena trombos en las personas predispuestas para ello. Lituania a partir de ahora dejará elegir la vacuna y en caso de que no estar disponible la solicitada, se le anota en una lista, para llamarle en cuanto haya llegado.

Seguridad y menos prisas. No juguemos a la GALLINITA CIEGA.