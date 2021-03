Los salmantinos opinan sobre la nueva ley de Eutanasia aprobada por el Congreso

Sábado, 20 de marzo de 2021

“Es uno de los mayores avances que hemos vivido últimamente”, opina una vecina. “No estoy de acuerdo, hay que anteponer siempre la vida”, opina otro

La aprobación de la nueva ley que regula la Eutanasia en España está dando que hablar por el apoyo o rechazo que provoca en la población. Hablamos con algunos vecinos de Salamanca para saber si se posicionan a favor o en contra de la ley.

“Estoy totalmente a favor, yo he vivido situaciones hospitalarias terribles y que lo pedían. No pudiendo hacerse por la situación legal. Creo que es uno de los mayores logros que hemos tenido últimamente”, comenta una de las personas encuestadas. “También estoy a favor, antes de sufrir o pasarlo mal es mejor acabar cuanto antes”, afirma otra de las personas encuestadas. “Es algo que afecta mucho psicológicamente, además del dolor físico. Pero no solo para el paciente, sino también para la familia que sufre, muchas veces sin verdadero remedio”, señala otra. También hay quien se opone: “Hay que anteponer la vida a toda decisión de este tipo, no estoy nada de acuerdo”.