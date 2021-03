María Montero abandona el Grupo Parlamentario de Ciudadanos por las promesas incumplidas

Viernes, 19 de marzo de 2021

La procuradora mirobrigense María Montero Carrasco se ha convertido en la primera integrante de Ciudadanos en Castilla y León que abandona la formación después del terremoto político vivido en la última semana y media en la Región de Murcia, la Comunidad de Madrid, y también en la comunidad castellanoleonesa, donde precisamente la próxima semana se va a debatir en las Cortes la moción de censura presentada por el PSOE contra el Gobierno del Partido Popular y Ciudadanos.

Según indica en un comunicado emitido en la jornada del viernes, María Montero ha tomado la “dura” decisión de abandonar el Grupo Parlamentario de Ciudadanos “pensando que esta decisión, fruto de una profunda reflexión, de un ejercicio de honestidad con las personas que me votaron y a las que represento, es lo mejor para el presente y el futuro de Castilla y León”.

La procuradora mirobrigense relata en ese comunicado que en 2019 se presentó a las elecciones “con ilusión, pensando en que el cambio y la regeneración llegarían a esta tierra después de más de tres décadas de gobiernos del Partido Popular”. Sin embargo, Ciudadanos acabó pactando con el Partido Popular, y “dos años después compruebo que el cambio y la regeneración no han sido así”.

Ante ello, señala que no puede seguir perteneciendo a un grupo “que no ha cumplido con las promesas hechas a los ciudadanos de Castilla y León”, añadiendo que ese Grupo Parlamentario de Ciudadanos no tiene liderazgo ni trabajado en equipo: “unos pocos deciden por todos y con continuos cambios de opinión respecto a las decisiones políticas, algunas de gran trascendencia respecto del futuro de la comunidad”.

María Montero anuncia en el comunicado donde explica su decisión que continuará como procuradora en las Cortes (en el Grupo Mixto), “defendiendo los intereses de esta tierra y de todos aquellos que en mayo de 2019 depositaron su confianza pensando en que el cambio y la regeneración por fin llegarían a Castilla y León”. Por último, espera que su decisión sea “respetada” y que “no se someta a ningún tipo de acoso por parte de quienes no la compartan”.

Por su parte, Ciudadanos Castilla y León ha emitido otro comunicado solicitándole a María Montero su acta de procuradora por Salamanca “en virtud del compromiso suscrito con la formación naranja a través de la Carta Ética de Ciudadanos”. En este sentido, recuerdan que esa Carta exige que el cargo saliente elegido o designado por la formación devuelva el acta “en el supuesto de que cese en la militancia del partido por cualquier causa o si en el futuro no estuviera moralmente dispuesto a cumplir alguno de los compromisos”.