Íñiguez: “Es mi séptima Final Four, pero es con la que más contento estoy”

Viernes, 19 de marzo de 2021

El técnico del Perfumerías Avenida valoró la eliminatoria entre su equipo y el Uni Girona al término de la misma

Roberto Íñiguez, entrenador del Perfumerías Avenida, valoró la eliminatoria entre el Perfumerías Avenida y el Uni Girona en los cuartos de final de la Euroliga al término de la misma.

Valoración: “No creo que haya que hablar mucho del partido. Hemos sabido sufrir. Girona tiene jugadoras que juegan muy bien los momentos complicados y tienen experiencia en Final Four. El equipo siempre cree, aunque el descanso nos ha ayudado al estar haciendo cosas raras antes. Es mi séptima Final Four, con cinco clubes distintos, he tenido el ego de ir a por otra, pero es de la que más contento estoy por la gente. Es un sueño. Me alegro por todos y estoy muy orgulloso. En el año más difícil, lo hemos conseguido”.

Jugadoras lesionadas: “La situación del equipo es de que estamos sufriendo. Hayes se lesionó un tobillo y cuando parecía que estaba bien para la Copa, viajamos a Valencia y dos días antes se destroza el otro. Pensé que iba a estar fuera toda la temporada, ella me pidió jugar contra el Lugo y forzó, aunque tiene el precio de no entrenar y de que le duele. Karlie tiene una lesión complicada en el tendón isquiotibal, mi hijo la tuvo y no pudo hacer nada en 3 meses. Ella juega con la sensación de que se va a romper y lo pasa mal, pero solo el hecho de que esté en la pista nos ayuda. Silvia está jugando infiltrada y coja, hace lo que puede. A Vilaró le duele todo y no coge ritmo, no entrena. Emese tuvo la COVID… No hemos podido ser nosotros y hemos sufrido”.

Ganar la Euroliga: “Somos un equipo porculero. Ganar es más difícil… Una ventaja si pasa el Sopron es que conozco a muchas jugadoras y me noto un poco padre de que funcione así el club”.

Aspecto mental: “Había que ir a por el partido y estamos en Final Four sin hacerlo”.

Próxima semana: “Quiero disfrutar esta noche y mañana. Jugamos lunes, miércoles y sábado con Girona, es lo que hay… Vamos a pagar un precio, pero lo acepto”.

Calendario duro: “Hablé de eso un día y me calló un expediene sancionador”.

Sueño de meter a Avenida en la F4: “Tenía 2: la F4 con Avenida y jugar una Olimpiada. Aquí tenemos un proyecto. No lo esperaba tan pronto por la inexperiencia del equipo, igual somos el segundo más joven de toda la Liga.”.

Silvia Domínguez: “Estamos en una Final Four y no se puede pedir más. No lo cambio por una Liga o Copa”

Valoración: “Excelente. Estamos en una Final Four y no se puede pedir más. El equipo ha creído en esto y en volver a hacer historia para la ciudad, la afición y el club”.

Final Four: “Recuerdo el año de la eliminatoria contra el Fernerbahce y que casi lo logramos, pero desde que volví ha sido la temporada en la que más he creído. El formato acerca más las posibilidades ahora. Hemos tenido semanas muy duras y teníamos esta cita marcada en el calendario. No cambio ganar una Liga o Copa por una Final Four”.

Mérito: “No sé si mañana podré andar, pero hemos hecho un gran esfuerzo y una Final Four lo vale”.