Dra. Victoria Mandillo:” Los pacientes con problemas de encías tienen más posibilidades de presentar complicaciones si contraen el virus COVID-19”

Sábado, 20 de marzo de 2021

El Día Mundial de la Salud Oral (DMSO) se celebra todos los años el día 20 de marzo. Se trata de una fecha internacional para conmemorar los beneficios de una boca sana y de promover hábitos saludables en salud oral, en todo el Mundo. Va dirigido tanto a jóvenes y menos jóvenes. El DMSO se celebra por iniciativa de la Federación Dental Internacional (FDI) y en él participan más de 100 países de los 5 continentes

Ciudad Rodrigo cuenta desde los últimos años con un servicio odontológico muy variado y competitivo a nivel privado, que cuenta con muy buenos profesionales que hace superfluo acudir fuera de Miróbriga para un tratamiento bucodental.

En caso de la Clínica Visión Dental sita en la Avenida de Salamanca 18, de Ciudad Rodrigo cuentan con una experta en periodoncia, Victoria Mandillo Alonso, avalada por la Universidad de Salamanca y la Universidad Internacional de Cataluña.

En una entrevista a ciudadrodrigoaldia.es, la Dra. Mandillo nos informa de algunas cuestiones sobre la salud bucal que todos deberíamos de tener en cuenta.

¿Qué son las enfermedades periodontales?

Las enfermedades periodontales son un conjunto de entidades patológicas de origen infeccioso que afectan a los tejidos que rodean el diente, como las encías y el hueso, y que representa un problema de salud pública debido a su elevada prevalencia de la población adulta.

En la última encuesta de Salud Oral en España de 2020 se indica que hasta un tercio de la población presenta enfermedad periodontal, muchas veces no diagnosticada o no detectada por el propio paciente.

¿Por qué se producen? ¿Cómo podemos evitarlas?

La causa de la enfermedad periodontal se debe principalmente a la placa bacteriana y es por ello por lo que, para evitar esta enfermedad, o para tenerla controlada, debemos acudir al dentista. Nuestro objetivo como profesionales es enseñar al paciente cómo eliminar dicha placa bacteriana de manera eficaz manteniendo una correcta higiene e intervenir en aquellos casos en los que esté indicado.

¿Cómo puedo identificar si padezco una enfermedad periodontal?

Las enfermedades periodontales se acompañan de ciertos signos y síntomas como cálculo en los dientes y encías, encías inflamadas, sangrado espontáneo o al cepillar, mal aliento, mal sabor de boca, infecciones, retracciones y movilidad de las piezas, entre otros.

¿Tienen relación con el COVID-19?

Un estudio multicéntrico observacional publicado en enero del 2021 en la revista “Journal of Clinical Periodontology” afirma que la enfermedad periodontal se asocia significativamente con un mayor riesgo de complicaciones asociadas al COVID-19. Este estudio, en el que ha colaborado la Universidad Complutense de Madrid, se ha llevado a cabo entre febrero y julio del 2020 sobre 568 pacientes con COVID-19. El estudio indica que los pacientes contagiados con COVID-19 que además sufrían periodontitis presentaron más fallecimientos, ventilación asistida y admisión en la UCI, en comparación con los pacientes sin periodontitis. Lo que significa que los pacientes con periodontitis tienen casi 9 veces más posibilidades de morir, 4 veces más posibilidades de necesitar ventilación asistida y aproximadamente 3,5 veces más posibilidades de ingresar a una UCI si están infectados con COVID-19.

El catedrático de periodoncia Mariano Sanz de la Universidad Complutense de Madrid, además coordinador y codirector del grupo de investigación ETEP (Etiología y Terapéutica de las Enfermedades Periodontales) recomienda firmemente que los pacientes con patologías periodontales deben acudir a su dentista para poder hacer una evaluación completa con su correspondiente tratamiento para disminuir las bacterias periodontopatógenas, y a su vez, poder disminuir el riesgo de sufrir complicaciones si se contagian con el virus SARS-CoV-2.

Miguel Carasol, coordinador científico de la Sociedad Española de Periodoncia (SEPA) afirma que la periodontitis está estrechamente relacionada con la neumonía bilateral en pacientes hospitalizados o en pacientes que han necesitado ventilación asistida. Esta relación se debe a la aspiración de patógenos bacterianos que residen en la bolsa periodontal de la cavidad oral. Al tratarse de pacientes con el sistema inmunológico comprometido, dichos patógenos se instalan en los pulmones y rápidamente deterioran el estado de salud del paciente. Es fundamental prestar atención a la higiene bucodental, acudir a su dentista y realizarse un seguimiento exhaustivo de la enfermedad periodontal una vez realizado al tratamiento.

¿Cómo se diagnostica y cuál sería el tratamiento?

En la clínica Visión Dental de Ciudad Rodrigo, realizamos los protocolos clínicos y radiográficos de diagnóstico aconsejados por la Sociedad Española de Periodoncia. Evaluamos en cada paciente el índice de placa, el índice de sangrado, la medición de las bolsas periodontales, una serie radiográfica y en algunos casos, un test microbiológico.

Una vez llevado a cabo el diagnóstico, realizaremos la “terapia periodontal básica” que cada paciente necesite, normalmente una limpieza o un raspado y alisado radicular de cada una de sus piezas afectadas acompañado de instrucciones específicas de higiene. Finalmente, realizaremos controles exhaustivos para seguir manteniendo estable su salud periodontal.

No debemos descuidarnos estos “mantenimientos”, ya que la periodontitis es una enfermedad crónica que desgraciadamente hay que mantener a raya y tener controlada durante toda la vida.

Recomendaciones: ¿Es seguro acudir al dentista en los tiempos en los que vivimos?

Los dentistas llevamos enfrentándonos a virus y bacterias durante toda nuestra vida profesional, los protocolos actuales no distan mucho de los que ya llevábamos a cabo. No sólo es recomendable acudir al dentista sino casi obligatorio. No podemos descuidar nuestra salud bucodental, y más ahora, que se ha visto la estrecha relación entre las enfermedades periodontales y el COVID-19.

En Visión Dental seguimos una estricta programación de las citas para que no existan aglomeraciones en la sala de espera y contamos un sistema de purificación del aire en todas y cada una de las estancias. Todo ello se suma a los protocolos de esterilización y desinfección que ya se realizaban rutinariamente antes de la pandemia.

La clínica Visión Dental de Ciudad Rodrigo forma un grupo estratégico de profesionales dentistas que dan servicio en dos comunidades autónomas más de la geografía española, Talavera de La Reina (Castilla La Mancha) y Navalmoral de la Mata (Extremadura).