“Esta comarca necesita un cambio de perspectiva, una dinámica distinta”

Viernes, 19 de marzo de 2021

José Francisco Bautista avanza que impulsará una nueva fuerza política a nivel comarcal y provincial

Tras realizar un análisis de la situación de las comarcas de Arribes y Abadengo, José Francisco Bautista, diputado provincial y alcalde de Hinojosa de Duero, apuesta por la creación de una nueva fuerza politica de ámbito comarcal y provincial.

¿Por qué cree necesaria la constitución de una nueva formación política?

Creo que esta comarca y esta provincia necesitan un cambio de perspectiva. Es necesario un cambio de proyectos, una dinámica distinta y creo que es lo que ya se está generando y desde luego hay gente muy válida. En un futuro, yo voy a promover la creación de una fuerza a nivel comarcal y provincial, allá donde podamos, una formación 'de Salamanca, por Salamanca y para los salmantinos'. No es una idea nueva, otros lo han intentado pero creo que en estos momentos es lo que procede y creo que en estos momentos tiene muchos visos de prosperar. Una fuerza que, sin estar escorada a derecha ni a izquierda, simplemente esté para trabajar con aquellos proyectos de desarrollo, de creación de empleo, de generación de nuevas perspectivas de negocio y de aprovechamiento de los importantes recursos que tenemos y a su vez conseguir, con su posible influencia, esas inversiones en la comarca.que ahora mismo las administraciones no hacen y las que hacen, no crean empleo, son solo para compensar a amigos, muchas veces.

¿Cómo ve la situación actual del Abadengo y las Arribes?

Hay que lamentar la situacion de abandono de esta comarca por parte de las instituciones. Tenemos un territorio con gran variedad de recursos naturales, culturales e históricos, para conocer, para disfrutar, pero adolece de una falta de visión de futuro que se les pide a los gobernantes. Hay pequeñas compensaciones pero no hay proyectos de futuro que generen ilusión, que sean una inversión importante y a su vez sea capaz de dinamizar la zona. El único proyecto era la vía férrea y llevamos ya 4 años de retraso y lo que te rondaré morena.

Al Duero no le prestamos atención y eso que debería ser un foco importantísimo de futuro, de generación de riqueza. Seguimos teniendo un fallo enorme en este sentido y es canalizar todos esos miles de turistas que llegan en los cruceros de Oporto y que ninguna administración, ninguna, pone nada de su parte, ni tiene interés en que disfruten de nuestros pueblos. Es muy lamentable y eso no puede seguir así.

¿Ninguna administración, ni la provincial ni la Junta? ¿Por desconocimiento o por falta de interés?

Les importa un bledo y yo hago un llamamiento a todas las corporaciones, a alcaldes y concejales para que demos un golpe en la mesa y digamos, primero a las administraciones (Diputación y Junta) y luego a las navieras que de una vez por todas se sienten a hablar con nosotros, nos escuchen, vean lo que podemos ofrecer y luego nos incluyan en sus programas. Estamos hablando de más de 300.000 turistas que no dejan ni un euro en la comarca.

El PP es un partido agotado, lo dicen ellos mismos. Les falta actividad, les fata ideas, propuestas, activos y esta pelea que ahora tienen entre ellos lo único que puede generar, aparte de la división entre ellos, es excluir al cincuenta por ciento de la parte perdedora. Ya ha pasado en otros partidos, en las primarias de otros partidos, no voy a nombrar a ninguno. Eso les puede pasar al PP. Es cierto que todos los ciudadanos, inclusive alcaldes y concejales del PP, están un poco hartos de tanto partido popular en la comarca. Son más de 30 años en Castilla y León, veintitantos en la Diputación y muchos años también en algunos municipios. Pero bueno, el gobierno en los municipios se lo ganan los que se presentan, pero en Diputación y en la Junta es un sistema distinto y hay mucha gente que empieza a estar aburrida. Esto necesita un nuevo impulso, nueva actividad, dinamismo, nuevas ideas de futuro... un cambio, en definitiva.



Ahora mismo lo que estamos viendo en Diputación es curioso, llamativo ver cómo vuelan las piedras de un lado a otro. Creo que están en un momento difícil para ellos, del cual yo, personalmente, deseo que salgan. Creo que es un momento dificil pero puede ser un momento importante para la comarca, para cambiar el rumbo que llevamos, que se ve que no es bueno.

¿Y el resto de las formaciones políticas que forman parte de la Diputación?

En cuanto a otras formaciones, Ciudadanos, despues de lo que estamos viendo de traiciones, abandonos, posibles compras, también están en un momento muy dificil, creo que lo tienen complicado. Creo que en su momento su lider, Albet Ribera se equivocó y son ellos los que están pagando ahora mismo las consecuencias.

El PSOE creo que estos momentos es un partido colapsado. Algunos de sus dirigentes están muy bien en la oposición y no quiren salir de ella. Les falta renovar cargos, renovar ideas, nueva savia, lo cual no quiere decir que haya que cambiar a todos (igual que tampoco hay que cambiar a todos en el PP o Cs) sino que el ritmo del partido debe ser otro y que si quieren tener futuro no deben hacer un enrocamiento sobre si mismos.

Afortunadamente, Vox de momento no tiene presencia en la comarca ni en La Salina. El PP tiene colmadas todas las expectativas que puede tener un partido como Vox. Espero que en el futuro tampoco tenga representación en la zona, que por otra parte creo que no nos hace falta.

Con todo ello, y aunque parezca que soy muy crítico no estoy buscando enfrentarme a todos, no es así, estoy diciendo lo que pienso, soy muy sincero.

¿Cúal es la situación, a su juicio, de la administración regional?

Respecto a la Junta de Castilla y León, el equipo de gobierno tiene el mismo problema que el resto de las adminstraciones. Faltan ideas y falta presupuesto. Esta es una administración que está en bancarrota, no es capaz de saber pagar todo aquello que existe, tenemos claros ejemplos en la sanidad, en la educación, en la situacion de algunas infraestructuras de la Junta, en el dinero que destina a los muncipios.

La presidencia de Mañueco nos está decepcionando a todos y especialmente a los salmantinos, de hecho está encerrado en su despacho en Valladolid, no sale del mismo. Aquellas esperanzas que como salmantinos se pudieron generar hoy día están ya desaparecidas. Siento decir algunas cosas, de verdad, pero es lo que veo, lo que sufro como alcalde y creo que debo decirlo de cara a mis vecinos, y a los vecinos de la provincia. Se necesita una nueva fuerza que sea de, por y para Salamanca.

Entonces, ¿sí que era necesaria la moción presentada por el PSOE?

Soy anti- mociones de censura. Las elecciones son una vez cada 4 años y antes de constituir los diversos gobiernos, si no tienes mayoría, se negocia, se habla, se propone, se hace un proyecyo y se llega a acuerdos. Soy anti-mociones, cuando me han propuesto alguna siempre he dicho que el cambio corresponde cada 4 años. Por otra parte no se si la ingenuidad del lider socialista, Tudanca es tanta o lo tiene atado de alguna manera, aunque la opinión general es que no va a salir adelante la moción, pero en politica tal como están los tiempos no se sabe, todo puede pasar.