Aprobado el desdoblamiento de una de las comisiones informativas del Ayuntamiento

Miércoles, 17 de marzo de 2021

El gran tema del Pleno Ordinario que celebró el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo en la tarde-noche del miércoles fue el debate del Presupuesto para 2021, pero hubo más temas de interés, como lo demuestra el hecho de que, aunque esa parte del Presupuesto duró 1h.37’, la sesión se alargó hasta las 3h.22’, de nuevo más allá del inicio del toque de queda. Como primer tema de interés, se aprobaron algunos cambios en las comisiones informativas del Consistorio mirobrigense.

Lo más destacado es que la actual Comisión de Economía, Hacienda, Desarrollo, Régimen Interior, Policía y Estudio de la mejor forma de gestión de los servicios públicos se desdobla en dos. Por un lado, una Comisión de Economía, Hacienda, y Estudio de la mejor forma de gestión de los servicios públicos; y por otro, una Comisión de Desarrollo y Régimen Interior, Policía, Mercados y Comercio (éstos dos últimos conceptos se estrenan en la nomenclatura).

Según explicó el alcalde Marcos Iglesias, el desdoblamiento de la Comisión se enmarca en un reajuste de los secretarios de las comisiones informativas tras varias incorporaciones a la plantilla municipal. En concreto, la Comisión se desdobla por la llegada de una nueva tesorera, María Dolores Matías Collado, que será la secretaria de la Comisión de Desarrollo y Régimen Interior, Policía, Mercados y Comercio, mientras que el interventor municipal, César Castaño Montero, será el secretario de la otra (hasta ahora era el secretario de la Comisión unificada).

Por otro lado, la nueva arquitecta municipal, María Mateos Campos, será la nueva secretaria de la Comisión de Urbanismo, Obras, Instalaciones y Jardines; mientras que la nueva técnico de turismo, Mª Lourdes Sánchez Martín, será la nueva secretaria de la Comisión de Cultura, Patrimonio, Turismo, Festejos y Ferias, en sustitución en este caso de la responsable de la Casa de la Cultura, Mari Mar Sánchez Zamarreño, ya que está próxima a su jubilación (quedará como primera secretaria suplente).

Por último, en la Comisión de Derechos de la Ciudadanía, Servicios Sociales y Deportes continuará como secretaria titular la trabajadora social, Lourdes Martín García, entrando como primer suplente el coordinador de Deportes, Daniel Javier Bravo, en relevo del tesorero recientemente jubilado, Felipe Sevillano. A la hora de votar estos cambios en las comisiones, PSOE y Ciudadanos votaron junto al PP a favor, mientras que IU-CR en Común se abstuvo, aunque los tres partidos de la oposición pusieron reparos.

El portavoz del PSOE, Juan Tomás Muñoz, dijo que “discrepamos de la necesidad de desgajar la Comisión de Hacienda por su carga de funcionamiento y por el incremento en el gasto de los órganos colegiados”, pero lo apoyaron porque hicieron lo mismo en el Pleno de Constitución de la legislatura; mientras que el portavoz de Ciudadanos, Joaquín Pellicer, expresó que “respetamos el acuerdo de la Alcaldía” aunque “supondrá más gasto en órganos colegiados”, apuntando que podría haber entrado la tesorera como secretaria de la Comisión de Hacienda, manteniéndose el interventor como secretario adjunto para cuando hubiera algún tema de esta índole.

Por su parte, el portavoz de IU-CR en Común, Domingo Benito, aunque se abstuvo, manifestó su “rechazo” a la decisión porque crece el número de comisiones, considerando que “habría otras fórmulas para reorganizar las secretarias” y que no aumentase el gasto. El alcalde Marcos Iglesias defendió que “no va a suponer más gasto; en vez de convocar una más veces, se convocarán dos” cuando sea necesario: “me parece lo más oportuno”. Como otro punto del Orden del Día, se aprobó de forma definitiva la alteración de la calificación jurídica del antiguo Ayuntamiento de Sanjuanejo.

Una única moción

El Pleno incluyó una única moción, del Partido Popular, para instar al Gobierno de España a reconocer la capacidad de gestión de las entidades locales y a aumentar el porcentaje de los fondos europeos de recuperación asignado a los ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consells insulares. El texto salió adelante con los votos a favor del PP, votando en contra los concejales socialistas y Domingo Benito, y absteniéndose Soraya Mangas por parte de Ciudadanos (Joaquín Pellicer tuvo que ausentarse tras el debate del Presupuesto).

En lo que respecta a los concejales socialistas, su voto se produjo tras haberse ausentado del debate de la moción (se salieron de la reunión virtual de Zoom) al no considerar de recibo que en el texto se recogiese el concepto de “condena” a cuando el PSOE –según el PP- “puso en duda” en el Senado el 18 de febrero “la capacidad de los gobiernos locales y, por ende, de sus técnicos para gestionar los fondos europeos”. Precisamente, Domingo Benito apuntó en este debate que veía “disparatado” que el Ayuntamiento tomase postura, y condenase, “lo que dice un grupo parlamentarlo del Senado”.

Apuntando Marcos Iglesias que “no había caído en el matiz, es una moción tipo que se presenta en los Ayuntamientos”, Laura Vicente acabó planteando el cambio de la palabra “condenar” por “rechazar”. En todo caso, Domingo Benito dijo que “no veo lo que se pretende con la moción; ni el fondo ni la forma tiene sentido”, recordando que “fue el PP el partido que asfixió a las administraciones locales”, y ahora quiere que tengan más libertad, concluyendo que “a la derecha de este país no le gusta que el Gobierno tenga éxitos” como es la llegada de estos fondos europeos.

Por su parte, Ciudadanos se abstuvo, sin entrar a valorar siquiera el asunto, porque según Soraya Mangas “nos quedamos al margen de este juego absurdo de la vieja política”: “este tipo de mociones se presentan en masa nada más que para ir en contra de los que gobiernan”, recordando que en la anterior legislatura el PP presentó una moción en toda España en contra de los ‘pactos de perdedores’ y al final “se la ha tenido que tragar” para seguir gobernando en muchos lugares.

Los ruegos y preguntas

Al Partido Popular le pareció bastante mal que el PSOE se saliese del debate, hablando Laura Vicente de “falta de respeto y poco espíritu para dialogar”. El tema volvió a salir en los ruegos y preguntas, donde Juan Tomás Muñoz dijo que “recogen en barbecho mociones que les mandan y no se leen”. Asimismo Carlos Fernández Chanca inquirió a Marcos Iglesias, tras apuntar que en las mociones “nunca se demoniza a personas o partidos” como había ocurrido, “si le parece ético la formulación de su moción”. El alcalde contestó que “no era correcto, pero tampoco era correcto salirse del Pleno”.

A Carlos Fernández Chanca le pareció “curioso” que el PP montase “este melodrama” por su salida del debate y que al mismo tiempo Marcos Iglesias hablase de que los socialistas “han venido a hacer un show” por varias preguntas que formularon. Por un lado, Juan Tomás Muñoz preguntó si el PP local estaba pensando en cambiar de sede al igual que el PP nacional ya que la justicia también está investigando al PP de Salamanca. El alcalde dijo que “no tengo conocimiento de si van a cambiar o no, porque no soy de la Junta local del PP”, expresando que él recogió avales para Mañueco pero “no he pagado nada a nadie”. Lo que quedó expresamente sin contestar es si condenaba la corrupción del PP en 34 años de Gobierno en ‘Sicilia y León’, según Juan Tomás Muñoz.

Por su parte, Jorge Labajo quiso saber la opinión de Marcos Iglesias sobre la denuncia por cohecho presentada por lo ocurrido en Murcia, contestando que “no me voy a pronunciar, sigo el caso de Murcia como usted, por la televisión”. Viendo el tono, Domingo Benito se subió al carro preguntando la opinión en torno al comentario despectivo de un diputado del PP en el Congreso tras una pregunta de Íñigo Errejón, replicando Iglesias que le parecía “fuera de contexto”, y remarcando que “Errejón a mí me cae simpático”.

Por otro lado, a pregunta de Jorge Labajo, el alcalde comentó que en una próxima Comisión de Obras se llevará el proyecto de reforma de la parte baja de la Casa Consistorial; al igual que ocurrirá con algún programa en torno a los problemas de la ludopatía, según contestación de Paola Martín Muñoz a Domingo Benito. Además, José Manuel Jerez explicó a pregunta de Soraya Mangas que en la Alameda Vieja se han plantado 160 fresnos, 9 tilos y 5 moreras (además se comprometió a dejarle en el casillero el contrato de la corta de los chopos).

El Pleno se cerró con algo de ‘misterio’. Domingo Benito preguntó por qué en Ciudad Rodrigo Al Día habíamos publicado (no mencionó el medio), en base a lo comentado por “fuentes municipales”, que se habían instalado cámaras de videovigilancia en la Plazuela del Buen Alcalde, cuando a él le habían dicho “no hay cámaras, ni siquiera se ha solicitado”. Marcos Iglesias no quiso saber nada del asunto, asegurando que “en el Pleno nadie del Equipo de Gobierno se va a pronunciar sobre temas que afectan a la seguridad”.