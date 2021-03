Sunami político

El sunami que viene nos puede llevar por delante a muchos y quizá al país entero

De lo que son los terremotos tenemos un poco más de conocimiento. Del sunami, aunque es un fenómeno próximo al terremoto, tenemos mucha menor idea. El origen es un terremoto, o maremoto, porque el epicentro está en el interior del mar. Y su efecto suele ser enormemente devastador. El más cercano a nosotros en el tiempo, o por lo menos el más conocido, es el sunami de Tailandia, que tuvo lugar en el año 2004. Los fallecidos en este tremendo suceso fueron 227.898. Como reflujo del terremoto inicial se produjeron olas de hasta 30 metros de altura. Y el agua se llevó por delante playas, casas, tierras, y a todas las personas que encontró en su camino. De él tenemos como documento una interesante película española producida en el año 2012 y titulada Lo imposible.

Paralelo al efecto devastador del sunami podríamos referirnos, a efectos de lo que queremos tratar hoy aquí, a la caída de las fichas de dominó puestas en fila y que, cuando cae la primera, las demás vienen una detrás de otra hasta que terminan todas derrumbadas.

Lo que estamos viviendo en estos días en el terreno político en nuestra querida España tiene de algún modo ese efecto sunami o de caída de fichas de dominó.

Desde la propuesta de censura que Pedro Sánchez, como secretario general del PSOE, le hizo, y ganó, a Mariano Rajoy, la situación política en España se volvió bastante inestable. Y la cosa no mejoró con el proceso y resultado de las elecciones catalanas.

Pedro Sánchez parece no tener otro objetivo que el de permanecer al frente del gobierno de España, y para ello es capaz de hacer cualquier tipo de alianza con comunistas, ácratas, separatistas vascos y catalanes, y otros similares, sin reparar en ofrecerles cualquier tipo de condición, esté o no de acuerdo con nuestra ley constitucional.

Pero cuando ha llegado el verdadero sunami es ahora con las mociones de censura propuestas contra los presidentes del partido popular que gobiernan en las diversas autonomías con el apoyo del partido de Ciudadanos que, marcado por sus malos resultados, tanto en Galicia y País Vasco, como sobre todo en Cataluña, da la impresión de que ha querido recuperar protagonismo y se ha prestado para esa faena que, al que únicamente podía favorecer es al partido socialista y sus socios anticonstitucionalistas.



Empezaron con la moción de censura en la Comunidad Autónoma de Murcia; proponían hacerla también en la Comunidad de Castilla y León y, sobre todo, les interesaba plantear la misma moción en la Comunidad de Madrid.

En Castilla y León no han llegado a presentarla porque el partido de ciudadanos se ha negado claramente desde el principio, y sin ellos es imposible que prospere. En Murcia parece que tampoco saldrá adelante la moción porque se han apartado algunos miembros de ciudadanos y hasta uno de vox.

Y lo de Madrid ha constituido la ola arrolladora del sunami al convocar elecciones, de modo completamente imprevisible, la presidenta de la Comunidad Isabel Díaz Ayuso para el próximo día 4 de mayo.

Y para acabar de completar lo sorprendente de la ola del sunami, Pablo Iglesias, líder de Unidas Podemos, renuncia a ser ministro del gobierno de Sánchez y se postula para líder de su partido de cara a las elecciones de la comunidad de Madrid. ¿Qué sorpresa nos tiene reservada? ¿O se habrá confundido al intentar sacar a su partido del atolladero que puede llevarle a quedarse sin un solo escaño en la comunidad de Madrid, al no poder alcanzar previsiblemente el cinco por ciento de los votos necesarios en las elecciones comunitarias?

Pero el partido que se encuentra en la cuerda más floja con ocasión de esas pretendidas pero fracasadas mociones de censura es el de Ciudadanos. Muchos de sus miembros se han dado cuenta del mal paso dado y han preferido largarse, incluso pasando a formar parte del partido popular, comprendiendo que sólo con la unión de la derecha, con vox o sin vox, se puede desbancar al conglomerado de partidos de izquierdas y separatistas que se apuntalan en torno al presidente Sánchez.

¿Estamos ante un sunami político o no? Esperemos que las cosas se vayan aclarando, que nuestros políticos se decidan a afrontar la grave situación creada por la pandemia del covid-19, y hagan frente a sus temibles consecuencias económicas de paro y pobreza, e incluso de enfermedades psiquiátricas concomitantes, que no se pueden arreglar solamente con las vacunas. De no ser así, el sunami que viene nos puede llevar por delante a muchos y quizá al país entero, encontrándonos adormecidos y sin tener los pies en la dura realidad.