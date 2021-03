La oposición vota en contra del Presupuesto por “desconfianza” y por considerar otras las prioridades

Miércoles, 17 de marzo de 2021

Después de que el año pasado la oposición del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo se abstuviese (con motivo de la situación provocada por la pandemia) en la votación del Presupuesto del Consistorio, en este 2021 se ha recuperado la ‘tradición’ histórica de la casa, que marca que sólo el Equipo de Gobierno vota a favor, en este caso el Partido Popular, y toda la oposición en contra, en este caso, PSOE, Ciudadanos e Izquierda Unida-Ciudad Rodrigo en Común. Como motivos principales de este voto negativo, la oposición mostró su “desconfianza” con el Equipo de Gobierno y su desacuerdo con algunas de las prioridades adoptadas.

En concreto, en lo que respecta a la desconfianza, aludida específicamente por Partido Socialista e IU-CR en Común, se refirieron a que el Pleno del Ayuntamiento aprobó el año pasado (justo en el Pleno en que se aprobó el Presupuesto de 2020) una moción en la que se venía a decir que se iba a contar con todos los grupos para definir las prioridades económicas en estos tiempos de pandemia, pero a la hora de la verdad, el Equipo de Gobierno no estaba contando con la oposición. En palabras del portavoz de IU-CR en Común, Domingo Benito, “no se puede confiar en alguien que no ha cumplido su palabra”, mientras que para el portavoz del PSOE, Juan Tomás Muñoz, “se incumple el espíritu de la moción”, preguntando como réplica el alcalde Marcos Iglesias cuándo contaron con ellos en la anterior legislatura.

La intervención de Juan Tomás Muñoz fue bastante crítica, considerando que el Presupuesto 2021 “no responde a la realidad que se sufre en Ciudad Rodrigo, es insolidario, miran de soslayo por los que están sufriendo”, llegando a usar el adjetivo de “racanería” por desaprovechar el relajamiento de las reglas fiscales “para reforzar las políticas sociales”. En concreto, se refirió al uso del remanente de tesorería del año anterior, apuntando Marcos Iglesias que esas reglas fiscales “no están suspendidas para la aprobación inicial del Presupuesto”, por lo que por el momento no se puede usar.

En torno a la política social, el PSOE considera que ha habido “una reducción en el gasto” en esta materia, mientras que Domingo Benito indicó que se ha quedado “congelada”, sin incrementos de año a año como los hubo en la anterior legislatura (mencionó por ejemplo la subida de las partidas para la Escuela Infantil). El alcalde Marcos Iglesias defendió que no baja el gasto en política social, sino que algunas partidas se mantienen y otras suben, aludiendo por ejemplo a que el capítulo de transferencias se incrementa ligeramente (del 6,15% al 6,26%). La delegada de Hacienda Laura Vicente llegó a “retar” a la oposición a que dijese “qué partidas del ámbito social bajan”, mencionando las que hay para igualdad o juventud, porque “buscamos un Ciudad Rodrigo vivo”.

Las pistas de pádel

Precisamente, esta viveza fue aludida en torno a uno de los asuntos más recurrentes del debate: el techado de las pistas de pádel, al señalar el alcalde Marcos Iglesias que “el que jueguen 110 personas es sinónimo de ciudad viva; se irían a jugar a otra parte sino estuvieran”. Desde el punto de vista de Juan Tomás Muñoz, el techado de las pistas es una cuestión que “no parece urgente”, aludiendo asimismo a que, aunque hayan sido vendidas por el Equipo de Gobierno como ‘un chollo’, ya han requerido (entre la compra y el montaje) un gasto de 45.000€ y ahora para el iniciado del techado se presupuestan otros 75.000€.

El portavoz de Ciudadanos, Joaquín Pellicer, recordó en torno a estas pistas que cuando se llevó el proyecto a Comisión, la arquitecta “ni sabía cómo iba a ser la cubierta”, mientras que IU-CR en Común había planteado directamente en sus enmiendas la retirada de esa inversión del Presupuesto, y destinar el dinero para otros fines al considerarlo un gasto “excesivo”. En palabras de Juan Tomás Muñoz, “el PP mira para otro lado, al techado de las pistas de pádel, pero hay necesidades más importantes que techar una pista o hacer la mitad de una calle [en alusión a la calle Fuenteguinaldo]; ahora tiene que haber otras prioridades”.

En este sentido, el portavoz del PSOE aludió a la necesidad de renovar la Rúa del Sol (planteó que se podría hacer una primera fase, hasta la calle Gigantes), a la reforma de las calles Peramato, La Parra, o las Tenerías, o al establecimiento de ayudas directas a autónomos y pequeñas empresas, en este caso al entender que hay una “tibia apuesta por las ayudas sociales”: “se puede ir más allá”. Así, en sus enmiendas proponían una partida de 100.000€ para crear este tipo de ayudas directas.

Las ayudas a empresas

Ciudadanos también trasladó una propuesta similar, con el objetivo de “ayudar a los sectores más afectados”, porque “el pequeño comercio es el que está sufriendo con más virulencia”, en palabras de Joaquín Pellicer, quién recordó que ellos ya propusieron a través de una moción en noviembre establecer una línea de ayudas en este sentido, contestándoles entonces el Equipo de Gobierno que era ‘ilegal’. Sin embargo, Pellicer recordó que durante estos meses varios ayuntamientos están aprobando, por ejemplo, ‘bonos de consumo’, como los de Salamanca, Valladolid o Segovia, animando a que se haga lo mismo en Ciudad Rodrigo, en la medida que lo permita el presupuesto mirobrigense.

Tras mencionar Marcos Iglesias que “sí hemos colaborado en todo lo que el Ayuntamiento ha podido” con las empresas, Laura Vicente enumeró que se pagaron las cuotas de autónomo de febrero de 2020, los hosteleros pudieron ampliar sin coste sus terrazas (que han quedado exentas del pago de la tasa en 2020 y 2021), se ha ayudado a digitalizar el comercio y la hostelería, se ha dado formación a empresas, y se ha hecho una aplicación para la hostelería. Laura Vicente expresó que “todo será poco en estos tiempos”, mencionando Chicho Pellicer que “se les reconoce las ayudas, pero falta mucho por hacer, porque las tiendas de ropa, joyería regalos, no tienen terrazas, e incluso hay bares sin terraza”, de ahí que vean la necesidad de ayudas para otro tipo de empresas.

En su caso, propusieron enmiendas (aunque no las llegaron a presentar formalmente) por un total de 60.800€, incluyendo la ya mencionada para la implantación de ayudas y la puesta en marcha de un concurso de ideas para crear un logotipo de Ciudad Rodrigo que sirva para promocionar la ciudad e incentivar al turismo. Asimismo, Pellicer enumeró algunas de las partidas de las que se podrían sacar esos fondos (por ejemplo, la subvención para el Club Cazahítos para el Cross del Carnaval que no se ha hecho; de ciertos gastos de ferias; de la partida de retribuciones a los miembros de la Corporación, etc.), entendiendo que “tienen encaje en su Presupuesto”. Por ello, lamentó que “el Equipo de Gobierno no haya tenido intención de adoptar las propuestas de la oposición”.

De este modo, en el Pleno se votaron y rechazaron (con los votos a favor de PSOE e IU-CR en Común, en contra del PP y la abstención de Ciudadanos) las enmiendas tanto de IU-CR en Común (que fueron dadas a conocer hace unos días) como las del PSOE, que eran dos en total: la ya mencionada de ayudas a pequeñas empresas, y 10.000€ para la contratación de una consultoría con la cual elaborar proyectos para optar a los fondos de reconstrucción europeos. Sobre este asunto, Marcos Iglesias dijo que el Ayuntamiento tiene personal propio para hacerlo.

La valoración general

Durante el debate, el alcalde remarcó como hizo en la presentación de hace unos días que es un presupuesto “enmarcado en la crisis sanitaria y económica”, siendo “realista, ajustado y consecuente con el presente”, según Laura Vicente, ya que “hace frente a todas las debilidades de la pandemia en la ciudad”, aunque está “condicionado a la imprevisibilidad de los tiempos”. La portavoz de Hacienda indicó que es un presupuesto “más que trabajado”, añadiendo Marcos Iglesias que servirá para que el Ayuntamiento sea “un motor económico; da solución a muchas de las inquietudes planteadas por los mirobrigenses”.

Sin embargo, para Juan Tomás Muñoz, “no ayuda a los que más están sufriendo”, aludiendo a que “no es un presupuesto creíble” más allá del “ruido mediático: no son realistas con la situación que vive Ciudad Rodrigo”. Precisamente, Domingo Benito también habló del “marketing político” de las cuentas, porque asimismo la oposición ha presentado enmiendas pero no han sido aceptadas con el argumento de que “buena parte del Presupuesto ya está comprometido”. Con esta actitud, “el debate más importante del año queda sepultado”. Marcos Iglesias contestó hablando de la calidad de las enmiendas: “no parecen muy boyantes; saben que el Presupuesto es correcto y responde a las necesidades del municipio”.

Sin embargo, Domingo Benito remarcó que “no avanza en las direcciones adecuadas”, viéndolo como “parecido al nuestro” (en referencia al del año 2019, el último de la anterior legislatura). Ante ello, tanto Marcos Iglesias como Laura Vicente plantearon por qué no lo apoyaba la oposición, replicando Domingo Benito que “eso no quiere decir que fuera el que hubiéramos presentado en 2021”, con otro contexto: “no podemos apoyar este Presupuesto porque presentan una ciudad estancada en las prioridades que consideramos esenciales”, concluyendo que “la ciudad está parada cuando la situación fiscal es mejor” que en la anterior legislatura.

El debate de las cuentas duró en total 1h.37’, tocándose alguna cuestión más relacionada de forma puntual en el turno de ruegas y preguntas, cuando la portavoz adjunta de Ciudadanos, Soraya Mangas, reclamó en forma de ruego que el Ayuntamiento haga un “esfuerzo extra” para “mantener el comercio a flote”, entendiendo que “no están llegando apoyos para subsistir”. En este sentido, planteó que “se busquen fondos para implantar medidas”.

Al hilo de esto, la edil socialista Carmen Lorenzo preguntó por el rendimiento que está teniendo la aplicación Komo CR, remarcando que en la actualidad sólo tiene 8 establecimientos (tras una baja en las últimas horas). Laura Vicente, tras explicar algunas cuestiones sobre cómo se ha puesto en marcha, dijo que la promovieron para “poner herramientas a disposición” de los empresarios, anunciando que se van a incorporar a la misma los comerciantes del Mercado de Abastos. Carmen Lorenzo replicó que hay otras aplicaciones Ciudad Rodrigo que “funcionan y son gratuitas”, defendiendo Laura Vicente que está es la única “para hacer pedidos a domicilio; no es un simple directorio”.