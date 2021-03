Marte revisitado

"¿Estamos solos? Vinimos aquí para buscar signos de vida y recolectar muestras de Marte para estudiarlas en la Tierra. A los que sigan, les deseamos un viaje seguro y la alegría del descubrimiento"

(Uno de los mensajes que lleva el vehículo Perseverance, actualmente en misión en Marte)

“Los marcianos seremos nosotros”; así concluye Carl Sagan el capítulo dedicado al "Planeta rojo" en su magnífico libro Cosmos, de 1980. Se refería así a la perspectiva de dar forma terrestre a Marte de modo que fuera habitable para los humanos en el futuro. Pero él mismo indicaba las grandes dificultades de todo tipo que impedirían o retrasarían la plasmación de esa idea. Arthur Clarke, también científico y uno de los grandes de la SF, apostaba por la colonización de varios planetas del sistema solar para el año 2000. Escribía a principios de los años 60 y su opinión era muy a tener en cuenta, dado que fue primero en sentar las bases de los satélites situados en órbita geoestacionaria, algo que hoy representa el uso principal del espacio exterior, sosteniendo la red mundial de comunicaciones. Aún antes, con su fértil imaginación, Ray Bradbury describía una familia avecinada en Marte, no sin antes indicar cómo se había producido el colapso de la vida en la Tierra a consecuencia de una gran guerra atómica, que había obligado a los supervivientes a emprender el éxodo por el espacio exterior.

Es comprensible la formulación de estas y otras muchas especulaciones, algunas muy antiguas, pues las características del Planeta rojo invitan a ello. A los antiguos ya les parecía semejante a la Tierra y hoy conocemos datos que corroboran esa impresión: la inclinación del eje de rotación es similar en ambos planetas, de lo que se deriva la existencia de estaciones, si bien son mucho más duraderas en Marte; hay casquetes polares, también afectados por esa estacionalidad; hay oxígeno, aunque muy escaso, y circulación atmosférica, siendo el fenómeno más aparente las grandes tempestades de polvo y arena, que pueden durar meses y que en más de una ocasión han hecho fracasar los “amartizajes” de los artefactos enviados desde aquí. El paisaje árido y desértico, con relieves y volcanes en el horizonte, se asemeja a muchas zonas de la Tierra en latitudes bajas.



Y en Marte hay agua, si bien en forma de hielo o de permafrost. Por ello, los primeros visionarios de Marte, los Schiaparelli y los Lowell, imaginaron alguna forma de civilización primitiva en torno a canales de irrigación, que no hubiera sido muy distinta de las primeras de la Tierra –llamadas por eso “hidráulicas”–, en Mesopotamia y Egipto. Más adelante, descartada esa hipótesis, los científicos se centran en averiguar si hay vida en Marte, por simple que sea. No es casualidad que el rover (todoterreno) que ahora la busca se llame Perseverance, pues hace ya 50 años que se inició esa búsqueda, con las misiones de los satélites Mariner 9 (de EE.UU.) y Mars 3 (de la URSS), que fue el primero en depositar sobre la superficie de Marte un vehículo de exploración controlado a distancia, y después se han multiplicado los intentos (Viking, Mars Pathfinder, etc.).

Estaremos a la expectativa de los resultados de esta enésima expedición, aunque será difícil que nos distraigan de otras preocupaciones más cercanas. Como China también ha enviado misiones al espacio, sería de desear que no se trasladara allí la tensión existente en la Tierra y que se excluyeran los usos militares, pues, por lo dicho, no es concebible una invasión marciana.

(Foto: Perseverance. NASA)