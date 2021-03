Unas 275 dosis de la vacuna de Pfizer se han inoculado hoy en Béjar y comarca

Miércoles, 17 de marzo de 2021

Hoy miércoles ha tenido lugar en Béjar la tercera jornada de vacunación en la que se han inoculado 175 dosis de la vacuna de Pfizer. A personas mayores de 90 años se les ha puesto la segunda dosis y a personas dependientes mayores de 80 años se les ha puesto su primera dosis.

“La cuarta ola va a venir, depende de la concienciación y de no bajar la guardia que llegue con más o menos incidencia, pero va a venir porque no estamos vacunados”.

Dra. Elena Navarro

El equipo itinerante de la Gerencia de Atención Primaria, compuesto por seis enfermeras, dos técnicos de Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) y una médico, se ha desplazado hasta el pabellón Antonio Sánchez de la Calle para atender a las vacunaciones, y un equipo de enfermeras y enfermeros de Béjar se han trasladado hasta los domicilios. A la vez, los responsables de los consultorios médicos de la comarca han recogido unas 100 dosis para su inoculación en los pueblos. En total 275 dosis han sido distribuidas esta semana en Béjar y su comarca, uno de los siete puntos rurales que hay en la provincia de Salamanca.

La Dra. Elena Navarro, médico del equipo itinerante, ha manifestado que hay más de 2.000 personas mayores de 80 años en Béjar y se reciben cada semana 2.000 dosis de vacunas para toda la provincia, por lo que al menos quedan tres semanas para poder terminar de vacunar a todo ese segmento de la población de Béjar.

Las personas a las que les corresponde la vacuna cada semana son llamadas desde su Centro de Salud un día antes. La Dra. Navarro pide paciencia y ha señalado: “esa es la gran dificultad que tenemos, el equipo conoce el número total de dosis disponibles el lunes de cada semana, cuando la Unidad de Epidemiología del Servicio Territorial de Sanidad, nos informa de las dosis que llegarán desde Valladolid, en ese momento es cuando nos podemos organizar, todavía no podemos hacerlo de una semana para otra”.

Se encuentra a disposición de las personas vacunadas con la doble dosis un informe de vacunación, que se puede solicitar en el centro de salud, o descargarlo en formato pdf de la App SACYL Conecta, o bien directamente a través de la web de Sanidad de Castilla y León, en el apartado de ciudadanos, entrando con Cl@ve y con el número de DNI se puede acceder a los documentos personales entre los que se encuentra dicho informe. En el documento se especifica el nombre de la vacuna que se ha inoculado, el número de lote y las fechas en las que se ha puesto cada dosis.

El equipo de sanitarios que se desplaza por la provincia de Salamanca, lleva siempre consigo un desfibrilador y un ambu, que es un resucitador reutilizable para la ventilación manual, con el fin de estar preparados por si se produjera alguna reacción alérgica. La Doctora ha explicado a Béjar al Día que hasta ahora no se ha tenido que atender ningún shock anafiláctico en Béjar, más allá de alguna anafilaxia concreta a algún componente de la vacuna que ha sido tratada con la medicación correspondiente. Entre un 10 y un 15 por ciento de las personas vacunadas han manifestado, antes de vacunarse, tener alergia a alguno de los componentes de la vacuna, esas personas son identificadas con un punto rojo que se les coloca al entrar en el recinto y en vez de esperar 15 minutos después de la inoculación, se les mantiene en el pabellón municipal, bajo vigilancia, durante media hora.

Las residencias de mayores han sido lugares de especial protección por la alta incidencia que ha tenido en ellas la COVID, han sido prioritarias en el protocolo de vacunación y actualmente se están viendo los efectos de la medida, pues la incidencia acumulada entre los mayores de 65 años ha caido en Béjar a cero. Ya se ha inoculado con la doble dosis a las 8.000 personas que viven en alguna de las 200 residencias de mayores de la provincia de Salamanca, a sus cuidadores y a todo el personal que trabaja en estos centros, incluso cualquier persona nueva que entre a trabajar en las residencias deberá hacerlo con la vacuna puesta.

Hasta ahora hay un 5 % de la población de la provincia vacunada con la doble dosis. Las personas vacunadas con la segunda dosis alcanzan, al cabo de siete o diez días, un 95 % de Inmunoglobulina G (Ig), lo que significa que están protegidos frente a la enfermedad, pero aún se desconoce si pueden contagiar, por tanto es necesario seguir manteniendo el uso de la mascarilla, las medidas de distanciamiento y el lavado de manos; hasta que se logre vacunar a un 70 % del total de población, momento en el que será más difícil la transmisión.

La Dra. Navarro pide tranquilidad y paciencia a los mayores, “serán llamados todos en las próximas semanas”, y mucha precaución a los jóvenes no sólo a los de 20 años, sino también a los de 40. Reconoce que el buen tiempo invita a salir, que hay cansancio y se baja la guardia, pero advierte que la cuarta ola llegará porque se sale de excursión, se hacen fiestas, se juntan varios núcleos familiares y se acerca la Semana Santa. Pide que se extremen las precauciones, que la población se conciencie porque las vacunas no pueden ir más rápido ya que no hay suficientes, y los sanitarios, que sí están muy concienciados por lo que han tenido que ver, se encuentran ya muy cansados.

