‘Hoy hablamos de ti, no de mí’, la acción de sensibilización de Down Salamanca 

Miércoles, 17 de marzo de 2021

Se suma a las iniciativas con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down, con especial atención a la campaña #QueNadaNosSepare, cuyo vídeo puedes ver aquí

Down Salamanca, se une a la campaña #QueNadaNosSepare, impulsada por Down España con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down (21 de marzo), y la ampliará con la divulgación en redes sociales de un vídeo en el que niños y jóvenes con Síndrome de Down hablan de personas importantes para ellos. La campaña se titula: ‘Hoy hablamos de ti, no de mí’.

Con campaña #QueNadaNosSepare​ el objetivo es lanzar un mensaje de sensibilización social: “Si tenemos tantas cosas en común, ¿por qué dejamos que solo un cromosoma nos separe?”. Con ella, Down España pretende abordar el problema de la falta de amistades y oportunidades de socialización al que se enfrentan las personas con síndrome de Down cuando alcanzan la adolescencia y la edad adulta. Una situación sobre la que Down España pretende hacer reflexionar a la sociedad para que esta realidad cambie.

Además, con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down, desde la asociación de Salamanca se van a llevar a cabo diferentes acciones a lo largo de los próximos días:

∙ Elaboración y divulgación, en redes sociales de la Asociación, de la campaña de visibilización y sensibilización de Down Salamanca. ‘Hoy hablamos de ti, no de mí’.

∙ Iluminación de fuente de la Puerta Zamora de azul y amarillo.

∙ Información relativa al Día Mundial del Síndrome de Down y contacto de la Asociación en paneles informativos de la ciudad.

∙ Divulgación redes sociales de la Asociación: quiénes somos y servicios que ofrecemos.

∙ Formación Específica Voluntariado: ‘El papel de la mujer con discapacidad. Mujeres en valor’. On-line. 16 de Marzo.

∙ Club de Lectura ‘Contigo’, 18 de marzo. Horario de mañana, zona al aire libre Casa de las Conchas. Participantes: programa Contigo de la Asociación.

∙ Formación familia nuclear y extensa: identificación de conductas. Día: viernes 19 de marzo. On-line.

∙ TÚ, COMO YO , Jugando Juntos: Taller on-line de encuadernación básica entre grupo de HHSS mayores y niños y jóvenes de la zona rural de Doñinos.

Día: 19 de Marzo.Hora: 16:30h 18:30h.

∙ TALLER DE RISOTERAPIA on-line, para todos los chicos de la Asociación. Día: 20 de Marzo. Hora: 12:00h a 13:30h aproximadamente.