Un año acumulado de crisis

Viernes, 19 de marzo de 2021

“En el mes de febrero, antes del estallido de la pandemia, los hogares que no contaban con ningún ingreso eran una realidad que acuciaba a cerca de 183.000 personas. Hoy en día esta situación afecta a 258.000 personas, lo que significa que, un año después, hay 75.000 personas más que viven en hogares donde no ha entrado ni un solo euro a lo largo de todo el mes y para quienes las dificultades de pagar la vivienda, alimentación o un medicamento se multiplican y llegan al extremo. El drama de los hogares sin ningún tipo de ingreso sigue al alza: en enero un 17%”

Así inicia el informe Cáritas. Está lleno de datos desoladores, por un lado, y esperanzadores, por otro, porque gracias a esta ONG y a otras, usted puede saber lo que realmente pasa en nuestro país. Y también constatar que hay personas que saben ocuparse de los demás.

Le aconsejo leer este informe, dividido en cuatro capítulos, con datos y comentarios que no tienen desperdicio:

1.- Realidad económica y laboral.

2.- Condiciones de vida.

3.- Redes sociales y agotamiento de la ayuda mutua y aumento de la soledad.

4.- La Esperanza como mecanismo de supervivencia.

Datos y gráficos muy bien presentados sobre esta crisis con dos orígenes: la desigualdad crónica, de esta sociedad de mercado, que deja tirados a una parte de la población, y los efectos añadidos de la pandemia. Una crisis sanitaria, económica, laboral y social.

Un informe que habla de sufrimiento presente, miedo hacia el futuro, soledad, agotamiento de la ayuda y esperanza.

Encontrar estos informes y su contenido es un oasis ante la demagogia y lenguaje de quienes nos gobiernan.

La respuesta social a esta situación es muy variable:

Los políticos siguen con sus cosas. El gobierno nos había asegurado que “no dejaremos a nadie atrás, nuestro sistema de salud es el mejor del mundo, las cosas no están tan mal, 2021 será el año de la recuperación”.

Pero muchos políticos están con sus cosas: elecciones, opas entre partidos. mociones de censura, promesas electorales, intentos de derribarse unos a otros, etc. etc.

A veces, me incomodan estas críticas que hago, porque no son todos los políticos iguales,; pero les escucho, a no pocos, decir todos los días barbaridades los unos de los otros. Son muy cainitas y no nos enseñan a los ciudadanos a cooperar y a saber discrepar sin insultar. Por lo que ellos dicen unos de otros, en nuestro parlamento hay nazis, fascistas, comunistas, mentirosos,, ladrones, corruptos, etc., puede seguir usted con la letanía parlamentaria.



¿Y qué pensamos los ciudadanos de a pie? Cosas tan distintas que no puedo ser justo; y menos decirlas en una página. Señalo solo algunas, perdone si no le incluyo:

“Yo he optado por la indiferencia y pasar de todo lo que puedo. Sálvese quien pueda”.

“Yo ya no voy a votar, porque los políticos que nos gobiernan son un desastre”.

“Yo sí voto, pero tengo que taparme la nariz.”

“Yo creo que votar es una responsabilidad y el partido que voto vale la pena.”

“Lucho por barrer a la derecha de este país”

“Lucho por barrar a la izquierda de este país”

“La verdad es que a buena parte del arco político, no hay por donde cogerlo”

“Yo estoy involucrado en ayudas sociales con una o varias ONG.”

“Yo práctico la ayuda directa con vecinos o personas que sé que están necesitadas.”

“Yo trabajo en movimientos sociales que valen la pena”.

“Yo sufro necesidades que no están siendo atendidas y estoy más que cabreado”.

“Yo participo o defiendo la lucha de los antisistema, porque este sistema es muy injusto”.

“Las colas del hambre son intolerables en un país desarrollado”.

“Yo encuentro motivos para la esperanza”

“Yo me siento solo, con miedo y preocupaciones graves sobre el futuro”

“Yo tengo una red familiar o social con la que me encuentro muy bien”.

Yo………………………………………………………………………

Y una pregunta incómoda ¿Yo qué puedo hacer?