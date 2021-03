Escobar no da ni un respiro al Salamanca UDS y mete intensidad en el entrenamiento tras el día de descanso

Miércoles, 17 de marzo de 2021

La plantilla descansó el martes y no jugará este fin de semana al no haber Liga en el subgrupo 1A hasta finales de mes

Escobar no da ni un respiro al Salamanca UDS y metió intensidad en el entrenamiento tras el día de descanso después de ganar el derbi a Unionistas. La plantilla descansó el martes y no jugará este fin de semana al no haber Liga en el subgrupo 1A hasta finales de mes para evitar desvirtuar la competición por los positivos en el Racing de Ferrol hace poco tiempo.

De este modo, los blanquinegros se ejercitaron en el Anexo con la única ausencia de Iván Casado, mientras que los habituales futbolistas del filial, a los que se unió el charro Elías, subieron una mañana más para completar el trabajo con el primer equipo en busca de tener minutos bajo la cuerda del técnico extremeño.

Por su parte, la plantilla realizó ejercicios de contragolpe y el típico partidillo para no perder el tono físico y competitivo en unas fechas extrañas por no poder medirse con el Compostela este domingo. Así, los del Helmántico buscarán mantener su buen 2021 con la idea de quedarse en la Segunda RFEF el próximo curso.

Fotos: Carlos Cuervo