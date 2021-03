El Canal 24 Horas entrevista a Narciso Caridad al ser uno de los últimos en vacunarse con AstraZeneca

Martes, 16 de marzo de 2021

Como resaltamos en la noche del lunes en Ciudad Rodrigo Al Día, la decisión de suspender la vacunación con AstraZeneca en el territorio nacional durante al menos 15 días ante la aparición de un pequeño número de casos de trombosis venosa cerebral convertía a los agentes de la Policía Local de Ciudad Rodrigo en uno de los últimos colectivos en ser vacunados en nuestro país con la misma (unas 5-6 horas antes de anunciarse la suspensión).

Este hecho ha despertado el interés del Canal 24 Horas de Televisión Española, que en la tarde del martes, dentro de su formato La tarde en 24h que presentan en distintos tramos Diego Losada y Paula Sáinz Pardo, entrevistó en directo a través de videollamada al jefe de la Policía Local mirobrigense, Narciso Caridad.

En concreto, la entrevista tuvo lugar a las 19.15 horas (tras varias piezas sobre el tema), explicando en primer lugar Narciso Caridad cómo se desarrolló la vacunación en la mañana del lunes de los agentes mirobrigenses, que se enteraron después por los medios de comunicación de la suspensión de esta vacuna, lo que les produjo “sorpresa” y una sensación de que “hemos librado”, porque ellos estaban a favor de ponerse la vacuna pese a lo que ya se venía oyendo en torno a la misma.

Paula Sáinz Pardo se interesó por el número de vacunados con AstraZeneca (14 agentes, ya que a uno por edad se le puso la de Pfizer, y a otros dos no se les ha puesto ninguna por el momento ya que han pasado recientemente el coronavirus), y si alguno de ellos ha presentado algún síntoma grave, explicando Narciso Caridad que muchos no han tenido el más mínimo síntoma, y los que sí han sufrido alguno ha sido “muy, muy leve” (un pequeño dolor de cabeza, malestar general) y que han estado trabajando con normalidad tras tomarse algún analgésico. Asimismo, se le preguntó por la segunda dosis que se les debe poner, confiando en que no tengan problemas cuando llegue ese momento (les han dado cita para el 7 de junio).

Por último, Narciso Caridad indica que “llevamos mucho tiempo esperando la llegada de las vacunas”, y que están “convenidos” que es el medio “más efectivo a día de hoy para recuperar nuestra normalidad”, para que “vuelva el turismo, para que la hostelería vuelva a abrir con normalidad, para que esas orquestas [vuelvan a funcionar]”, haciendo una mención final a “esas ferias que han quedado atrás; los Carnavales de Ciudad Rodrigo se han tenido que suspender”, concluyendo que “queremos que se recupere la normalidad cuanto antes”. Si el vídeo no aparece bajo estas líneas, la entrevista puede verse en esta dirección: https://www.rtve.es/alacarta/videos/la-tarde-en-24-horas/policia-local-ciudad-rodrigo-vacuna-astrazeneca-suspension/5819956/.