“Nunca imagine ser la cara visible de la AECC, ha sido todo un reto. Ha merecido la pena y mucho”

Miércoles, 17 de marzo de 2021

Diferentes cuestiones personales, alejadas de problemas de salud, la han llevado a marcharse de la ciudad y con ello a dejar la presidencia de un colectivo del que asegura “nunca dejare de estar vinculada”

La historia de María Asunción Martín es la de una lucha contra el gigante de la enfermedad y la entrega por un voluntariado generoso que va más allá de cualquier ambición personal, peleando incluso contra su mismo yo.

Hoy, cuando está diciendo adiós a la presidencia de la Asamblea comarcal de la Asociación Española Contra el Cáncer en Peñaranda, por motivos personales que nada tienen que ver con la salud, recuerda con emoción este intenso periodo de entrega al que seguirá ligada de por vida.

Pero para conocer el final debemos trasladarnos a un principio que, tal y como nos explica Asun “todo empezó cuando me diagnosticaron el cáncer en el año 2017. A partir de ese momento conocí a una de las voluntarias de la Asamblea de aquí y poco a poco me fui acercando a la asociación. Con el tiempo fui adentrándome y fue cuando estaba a punto de finalizar su etapa la anterior directiva cuando me propusieron tomar las riendas y no me lo pensé”.

Desde aquel momento comenzaba un nuevo tiempo, en la que vivieron cambios relevantes como la ubicación en su actual sede, situada en la Plaza de España, además de ponerse al frente de diferentes iniciativas que la AECC promueve por toda la provincia. “Empecé junto a María Berrocal y diferentes voluntarios con quienes he ido tirando de la asamblea para adelante hasta ahora que, por cuestiones personales, debo dejarla” asegura Asunción.

“Nunca imagine ser la cara visible de la AECC en Peñaranda, ha sido todo un reto. Contar mi experiencia, mis sentimientos…abrirme en canal ante el público me costaba por mi forma de ser pero ha merecido mucho la pena”explica.

gracias a la asociación me he enterado de muchas cosas sobre el cáncer, además de vivirlo en primera persona.

también nos hemos involucrado mucho y con todo el gusto del mundo”. Una tarea, que ha supuesto no solo una experiencia, sino un aprendizaje ya que, tal y como explica Asun “sabiendo lo que es te involucras mucho más…. Saber de ello te motiva ya que eres consciente de que estás haciendo algo bueno, no solo para ti sino para todos, ya que por desgracia la enfermedad afecta a todos los entornos y diría que a todas las familias por desgracia. Hemos pasado sudores perotambién nos hemos involucrado mucho y con todo el gusto del mundo”.

La tarea de la Asamblea peñarandina de la Asociación Española Contra el Cáncer ha sido todo un reto, ya que desde su fundación, y especialmente durante estos últimos años, han llevado a cabo eventos como el concurso de escaparates contra el cáncer de mama, conciertos por iniciativa propia, proyección de películas, además de diferentes campañas de información y cuestación, siempre contando con el apoyo de todos los voluntarios, y es que, afirma, “la gente se involucra de manera increíble”.

Una tarea que ahora debe continuar y que contara con María Berrocal como cabeza visible de un movimiento que, como reclaman, “necesita manos para ayudar”. “Hay muchos voluntarios que en las actividades se ponen en marcha rápido y de verdad que son muy importantes. Pero necesitamos tener más ayudas con las que poder organizar y diseñar la actividad de la asociación en la ciudad en su día a día” asegura Asun.

Es por ello que todos aquellos que quieran colaborar con la AECC en Peñaranda y ser voluntarios activos, pueden ponerse en contacto con la delegación local a través del teléfono 693723842 o mediante María Berrocal, quien asume desde ahora la máxima responsabilidad del colectivo local.

Entre los retos que están planteados en el futuro más inmediato se encuentra la posibilidad de realizar una cuestación y una campaña informativa a finales de marzo, algo que no es seguro aun. El resto ha quedado paralizado debido a la situación sanitaria, por lo que, según aseguran, “nos ha afectado también, ya que eventos tan importantes como la cena solidaria no se han podido realizar, lo que supone recibir menos ayudas, aunque la gente está colaborado también apartando sus donativos a pesar de no realizarse”.

“El poder ayudar a las personas enfermas, a los casos especiales, y todos sus entornos, es algo que no olvidare nunca, es una experiencia vital de la que nunca me desprenderé” asegura Asunción, quien ahora, con su marcha física de la ciudad, no quiere dejar de lado su vinculación con un colectivo local tan querido como cercano.