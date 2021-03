“No nos dejan trabajar, nos exigen pagar, pero no nos ayudan absolutamente en nada”, lamenta Diego Martín, batería y dj

Martes, 16 de marzo de 2021

Uno de los ámbitos profesionales que más ha sufrido el azote de la crisis del coronavirus es el del espectáculo. Diego Martín Santos se dedica al sector de la música desde hace 16 años. Es batería y Dj pero el coronavirus le ha obligado a dejar de lado su profesión para poder salir adelante.

¿Qué hace en estos momentos?

Ahora, dicho coloquialmente, buscarme la vida. He estado trabajando de paquetería y ahora empezaré como conductor de camión, pero a nivel nacional. O sea, nada relacionado con mi profesión.

¿Cómo le ha afectado la situación a nivel general?

No podemos trabajar absolutamente en nada, ni con un mínimo. No tenemos ningún tipo de ayuda. Las personas que han solicitado ERTES, algunas no han empezado a cobrarlos. Estamos olvidados. No nos dejan trabajar, nos exigen pagar, pero no nos ayudan absolutamente en nada.

¿Tiene esperanzas de salir adelante en esta actividad o se tendrá que reinventar?

Esperanzas tenemos, para este año, no, está claro. Si que es verdad que este año nos hemos reinventado todo el sector en hacer formatos más pequeños para poder trabajar con cierto nivel de público, bien dúos, tríos o musicales. Hacer más actuaciones de ver que de bailar, para hacerlo con el público sentado. Este verano sabemos que no, pero esperamos que el del próximo año estemos al 100%.

¿Se están haciendo bien las cosas?

Con este sector no. No es que se esté bien ni mal, es que no han hecho nada, simplemente lo han olvidado y se acabó. Yo entiendo que es un sector que en este país nunca ha estado valorado. Cuando alguien te pregunta: ¿qué eres?, le respondes: “soy músico profesional”, y te dice: ¿y luego en qué trabajas? El problema es que nuestro sector está olvidado porque nadie lo ha valorado nunca. Sin embargo, entiendo que se hable de la hostelería, porque España es hostelería. Si la hostelería se hunde, España se hunde, si las orquestas se hunden, se hundirán 800.000 familias, pero no el país. O sea, el país puede vivir sin orquestas, pero el país no puede vivir sin hostelería. Por eso le dan la importancia que le dan a la hostelería, pero la música en este país nunca ha estado valorada. De hecho, yo tengo la titulación de grado medio de percusión del Conservatorio que no vale absolutamente para nada y si no la compaginas con un superior o con un profesorado o un magisterio, has hecho diez años para absolutamente nada.