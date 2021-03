La comarca corta su gran racha con un positivo en la Zona Básica de Fuentes de Oñoro

Martes, 16 de marzo de 2021

Un positivo en la Zona Básica de Salud de Fuentes de Oñoro provoca que la comarca de Ciudad Rodrigo corte este martes su brillante racha sin nuevos casos de coronavirus, que había hecho incluso que el global de las 7 zonas básicas de salud por las que se reparten los 54 municipios de la comarca mirobrigense registrase el lunes un ‘0’ en el dato de incidencia acumulada semanal por primera vez desde el mes de julio.

Asimismo, este positivo supone cortar la racha que tenía la propia Zona de Fuentes de Oñoro, que llevaba sin nuevos casos desde hace más de un mes, desde el 7 de febrero (el 7 de marzo apareció en sus estadísticas un nuevo caso pero ‘desapareció’ dos días después). Por último, este positivo provoca que esta Zona suba a amarillo y deje el verde, rompiéndose el verde total que lucieron las 7 zonas básicas de salud de la comarca en la jornada del lunes.

Hasta ahora, el último positivo ‘reciente’ en el territorio de la comarca de Ciudad Rodrigo (porque sí se sumó uno ‘antiguo’ a los datos de la Zona de Ciudad Rodrigo) era el que había registrado el 5 de marzo la Zona Básica de La Fuente de San Esteban en su cabecera. De este modo, la comarca ha estado 10 jornadas sin registrar nuevos positivos, superando la marca de 9 días fijada entre el 28 de julio y el 7 de agosto.

Más atrás de esa cifra, no se puede precisar cuál es el período más largo sin positivos, porque hubo una época al principio del verano de 2020 que no hubo actualizaciones diarias de los datos de enfermos, sino semanales. En este sentido, hay que explicar que el 26 de junio sí se reflejaron nuevos positivos, el 3 de julio no se recogió ninguno, mientras que el 10 de julio sí aparecieron algunos, sin que se sepa qué días exactos ocurrieron.

Volviendo al momento actual, hay que apuntar que los datos de la Zona de Fuentes de Oñoro se completan con una persona enferma más y con un notable descenso del número de casos activos (personas todavía enfermas según su historia clínica), que parece que se han actualizado en varias zonas básicas, pasando en el global de la comarca mirobrigense de 154 a 134, la cifra más baja desde el 10 y 11 de octubre, cuando también se registró esa misma marca.

En concreto, en esta Zona de Fuentes de Oñoro, la cifra de casos activos pasa, pese al nuevo positivo, de 17 a 8. Además, la Zona de La Fuente de San Esteban baja en 5 casos; la Zona de Ciudad Rodrigo, en 4; y la Zona de La Alberca, en 2. De este modo, ésta Zona se queda con sólo 3 casos activos, la misma cifra de positivos registrada en las últimas 2 semanas. Los datos por zonas básicas de salud se completan con 10 tests PCR realizados más.

Mientras, en lo que respecta a los datos desglosados por municipios, destaca que el nuevo positivo en la Zona Básica de Fuentes de Oñoro no tiene por el momento reflejo en los datos de ningún municipio, por lo que no se sabe dónde se ha registrado. Como se puede ver en la tabla, desaparece el nivel de riesgo en lo que al porcentaje de casos con trazabilidad de La Fuente de San Esteban se refiere, manteniéndose el nivel de riesgo ‘Medio’ de su incidencia acumulada de los últimos 14 días.