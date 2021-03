Hugo Calvo representará a Salamanca en el certamen Míster España 2021

Martes, 16 de marzo de 2021

“Estoy muy contento, para mí es un orgullo poder representar a la provincia de Salamanca en este certamen”. Son palabras de Hugo Calvo, un estudiante de 3° de Ciencias de la Actividad Física y Deporte (CAFyD) en la Universidad Pontificia de Salamanca, que tiene 21 años y será el representante de Salamanca en el certamen de salud y belleza Mister International Spain.

Este concurso, conocido como Míster España, se celebrará entre junio y julio, en un lugar por determinar y el ganador tendrá la posibilidad de participar en otro certamen mayor de carácter internacional. Los participantes tienes que realizar varias pruebas: una de carácter deportivo, otra relacionada con las redes sociales y un más en un desfile.

Hugo no tiene experiencia sobre las pasarelas, aunque reconoce que “siempre me llamó la atención el mundo de la moda”. Por eso, en estos meses, se está preparando físicamente y cuanta con el apoyo de Manero & Co, agencia salmantina especializada en la formación de modelos, azafatas y en la organización de eventos.

“Me han dicho que es una experiencia muy grata y que conoces a gente nueva”, afirma ilusionado ante esta oportunidad. En cuanto a las voces que rechazan este tipo de certámentes, Hugo Calvo considera que “todos los que critican lo hacen desde la ignorancia, no han estado en este mundo que es muy divertido, especial e impresionante con los desfiles y todo lo que los rodea”.

Además, con 21 años de edad, él se lo toma como “una experiencia interesante que voy a disfrutar”. De hecho, su familia y amistades “se han alegrado al saber que iba a participar y me dicen que si me gusta que siga adelante”.

De momento, mientras estudia en la UPSA, se va preparando y de cara a su futuro profesional afirma que “de momento, no lo tengo claro, ambos mundos me interesan”, en alusión al de la moda y a las Ciencias de la Actividad Física y Deporte, cuyo Grado acabará el próximo curso.

Fotos de David Plaza Yuste