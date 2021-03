Pablo Iglesias deja el Gobierno para ser candidato de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid

Lunes, 15 de marzo de 2021

El vicepresidente segundo del gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha anunciado que será el candidato a las elecciones de la Comunidad de Madrid del 4 de mayo y ha ofrecido a Más Madrid conformar una candidatura de "única" para los comicios.

Concretamente, Iglesias ha dado este paso para construir una candidatura "fuerte" que frente el avance de la ultraderecha en Madrid, si bien para ello se requiere el "debe moral y ético", que es ya un "clamor" social, para liderar la "unidad de izquierda".

"El enorme peligro y la enorme oportunidad que tenemos ante nosotros requiere que tengamos la responsabilidad, humildad y altura de miras de ir todos juntos en una candidatura de unidad", ha explicado para recalcar que es "consciente" de las "cicatrices" que existen con el partido que lidera a nivel nacional Íñigo Errejón.

YOLANDA DÍAZ

En un vídeo difundido para comunicar su decisión de abandonar, Iglesias ha explicado que dejará su cargo de Vicepresidente segundo del Gobierno en manos de la titular de Trabajo, Yolanda Díaz.

Además, la cartera del Ministerio de Derechos Sociales pasará a manos de la actual secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra.

"Lo he estado meditando mucho (...) He decidido que si los inscritos quieren, voy a presentarme a las primarias para ser candidato a las elecciones de la Comunidad de Madrid. Un militante debe estar ahí donde es más útil, tened por seguro que voy a poner toda mi experiencia, todo mi corazón y la fuerza de mi organización para construir una candidatura fuerte y amplia de izquierdas", ha subrayado

Se trata de la segunda salida del Gobierno de Pedro Sánchez por motivos electorales, tras la de Salvador Illa, para concurrir a las elecciones autonómicas de Cataluña.

Más Madrid se abre a dialogar con Iglesias: "Nos vamos a entender"

La líder regional de Más Madrid, Mónica García, se ha mostrado este lunes abierta a dialogar con el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, al anunciar su candidatura a la Presidencia de la Comunidad de Madrid con Unidas Podemos.

"Le damos la bienvenida a Pablo a la Comunidad de Madrid. Estábamos esperando que se activara Unidas Podemos para poder ver quién era su candidato y le he escrito nada más enterarme de la noticia y hemos quedado en dialogar", ha trasladado García en declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara regional.

La también candidata a las elecciones por parte de Más Madrid ha asegurado que ellos siempre se han mostrado "abiertos a un diálogo sincero y honesto" con el resto de fuerzas políticas con la visión de que Ayuso y sus políticas "salgan de la Puerta del Sol". "No me cabe duda de que nos vamos a seguir entendiendo", ha lanzado.

La sugerencia que Iglesias ha hecho a Más Madrid de ir con una candidatura conjunta, ha dicho, no se la ha trasladado aún, sino que se han enterado a través de los medios de comunicación. Mónica García ha trasladado que le hubiera gustado que se la hiciera de "manera honesta y sincera" desde la política.

"Llevo peleando por la Comunidad desde hace muchos años en contra de todos los disparates y la irresponsabilidad de Ayuso. Hace falta que salga cuanto antes de la Puerta del Sol. Ahí nos vamos a entender, no me cabe la menor duda", ha sostenido.

Mónica García no es partidaria de la política "de espectáculo ni de ombligos, porque el momento no lo merece" y sobre si estaría dispuesta a ir en una convocatoria conjunta con Unidas Podemos ha indicado que está dispuesta a hablar "y buscar la mejor opción para Madrid y para sacar a Ayuso".

"Nos vamos a entender seguro. ¿Cuál es la mejor manera? Nuestra preocupación es ser capaces de activar a todos los ciudadanos decentes y progresistas para que no se queden en casa. Que venga Iglesias no cambia nada, cambia en Unidas Podemos", ha lanzado García, que ha vaticinado que con Iglesias como candidato esta formación pasará del 5%.

Ayuso dice que España le debe una porque ha sacado "a Pablo Iglesias de La Moncloa"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido este lunes que España le debe una porque ha sacado al vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, de La Moncloa.

En una rueda de prensa, desde la Real Casa de Correos, tras la reunión del Plan Territorial de Protección Civil regional, la dirigente madrileña ha indicado que el lema de campaña 'socialismo o libertad' pasará a ser 'comunismo o libertad', tras conocer que Iglesias será el candidato de la formación 'morada' el 4 de mayo.

Ayuso ha hecho hincapié en que el líder de Podemos es "una persona afín a independentistas, al entorno de ETA" y que ha estado actuando siempre contra la Comunidad de Madrid así como contra los intereses de todos los ciudadanos.

También ha criticado que "ha fomentado y cree en la expropiación, en la okupación, en la intervención de la empresa o en boicots". En esta línea, ha censurado que haya lanzado "ataques desmedidos contra el (hospital) Isabel Zendal fomentando huelgas" y que haya alentado a quienes quemaban "las calles de Madrid".

"Lo que queda claro es que a partir de este momento todos los que quieren vivir en Madrid, ya sean inspirados por el socialismo o que formen parte ideológicamente del centro derecha se van a tener que unir. Nos vamos a tener que unir. Vamos a tener que aglutinar esfuerzos para demostrar que las políticas y que la forma de vivir en Madrid va en una forma absolutamente distinta a la del comunismo", ha declarado.

TODO LO CONTRARIO AL "COMUNISMO"

Para Ayuso, todos aquellos que no quieran que "el comunismo, que aquello que ha arruinado a tantos países", entre en la Comunidad de Madrid deben unirse en torno a una candidatura que representa "todo lo contrario". Así, ha pedido el voto a los que no quieren que "se pierda" la región como está pasando en otras autonomías y en otros regímenes.

La presidenta regional ha sostenido que su preocupación no que la presencia de Iglesias se traduzca en una campaña polarizada, con más votos para Vox, sino que su preocupación es "el comunismo, el retroceso y que intervengan la Comunidad aquellas políticas que han arruinado países enteros".

A la dirigente 'popular', le preocupa que vayan contra el empresario, contra el autónomo o contra los ciudadanos que libremente van a trabajar, eligen el colegio que quieren para sus hijos y una sanidad de calidad.

"Me preocupa el caos, la revolución, quemar las calles y que los poderes públicos lo instiguen. Me preocupa aquellos que atacan a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, polarizan y agreden. Eso es lo que me preocupa, no Vox", ha dicho.

En cuanto a los pactos postelectorales, Ayuso ha incidido en que ella quiere "gobernar con libertad" porque quiere tener pronto unos presupuestos y llevar iniciativas a la Asamblea. Además, ha recalcado que quiere un gobierno que dé "estabilidad y certidumbre" y que vaya en una dirección.