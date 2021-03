“Las vacunas frente al covid son como un chaleco antibalas, no son infalibles”

Lunes, 15 de marzo de 2021

“¿Las vacunas reducen los casos de Covid-19? Sí. ¿Reducen la transmisión de la enfermedad? También. ¿Pero puedes tener Covid si te has vacunado? Es poco probable, pero sí. ¿Y puedes transmitirlo si estás vacunado? También. Es como un chaleco antibalas pero no infalible”. Son las explicaciones de Miguel Marcos, médico internista del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, y uno de los profesionales sanitarios que, desde el inicio de la pandemia, se ha propuesto a través de su página en Twitter informar y concienciar sobre la importancia de seguir las medidas sanitarias establecidas para prevenir la expansión del Covid-19.

En relación con las vacunas, afirma que “sería como si dijéramos, salvando distancias, que un chaleco antibalas te hace inmortal en un tiroteo. ¿Reduce tu riesgo de morir o resultar herido? Claro. Pero si vas a una zona con disparos (y los hay), por favor ponte casco (mascarilla) o tírate al suelo (distancia)”.

Para Miguel Marcos, “está claro que las vacunas reducen los casos, sobre todo graves. Esto decían los ensayos clínicos (tanto de Pfizer, como de Moderna, como de las vacunas que continúan saliendo) y esto es lo que están cumpliendo de forma excelente. Por tanto, si te vacunas reduces mucho tu riesgo de coger Covid-19 y se reduce muchísimo tu riesgo de tener infección grave. Este último punto es de enorme relevancia y está teniendo un impacto enorme en las hospitalizaciones en los países y grupos ya vacunados”.

Además, añade que “los datos que se están recogiendo y los diferentes estudios también apuntan claramente a que las vacunas reducen la transmisión de la Covid-19. ¿Pero entonces por qué decimos que puedes tener Covid-19 aunque te vacunes y, también, que puedes transmitirlo? Porque, aunque reduzca la transmisión, y aunque reduzca los casos de Covid-19 y sobre todo de enfermedad grave, la vacuna no es INFALIBLE ni bloquea la transmisión”.

Por lo tanto, según este internista, que coincide con otros especialistas internacionales, “si el virus está en el ambiente y sobre todo si te quitas la mascarilla en un espacio cerrado nada puede evitar que el virus llegue a tu garganta, aún vacunado. Y, aunque se reduzca el riesgo, el 100% no existe, y puedes infectarte (probablemente leve) o transmitirlo”. Es decir, que “hasta que no se reduzcan los casos de forma consistente y no aumente el porcentaje de población vacunada (mínimo en España), no es seguro retirar las medidas de prevención de la transmisión del virus. Por esto, por duro que sea, se mantiene el cierre en Semana Santa”.