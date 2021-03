‘Salamanca 2005 después de Cristo’, de Carlos Lopes Pires, traducido al castellano

Carlos Lopes Pires en el Colegio Fonseca de la Universidad de Salamanca (foto de Jacqueline Alencar, 2005)

Dejo conocer la traducción que hice de este poema ‘salmantino’, escrito por el excelente poeta Carlos Lopes Pires (Quadrazais, aldea situada cerca de la Sierra de Malcata, junto al río Côa.1956), quien desde los cinco años residió en la ciudad de Leiria. Se licenció en Psicología por la Universidad de Coimbra, donde ahora es catedrático. Tiene cerca de cuarenta poemarios publicados: A Invenção do Tempo e Outros Poemas (Átrio, 1993), Falar às Aves (1993), O Livro de Pó (Poemas de Terra e Adeus) (1994), O Livro dos Salmos (Poemas de Redenção e Nada) (1994), O Caminho do País Lilás (Editorial Notícias, 1995), Viver (1995; 2ª ed. revista em 1997 pela Editorial Diferença), O Livro dos Cânticos (Poemas de Amor e ausência) (Editorial Notícias, 1995), A Poeira dos Dias (Editorial Notícias, 1996), A Última Ceia (Editorial Diferença, 1996; 2ª ed. revista em 1997), O Perfume da Flor (romance, Editorial Diferença, 1996), A Fuga das Cidades (Editorial Diferença, 1997), De Immenso (Editorial Diferença, 1997), Todas as Estrelas do Mundo (em co-autoria com Maria Rosa Colaço; Editorial Diferença, 1997), Alguém que tu Conheces (Editorial Diferença, 1998), Imensitude (poesia, Editorial Diferença, 1999; com fotos de Saul Neves de Jesus)…

SALAMANCA 2005 DEPOIS DE CRISTO

A Alfredo Pérez Alencart

e ao terceiro dia

conforme estava já escrito

todos os poetas se foram

e eu não sei o que se passa

comigo

pois havia rosas em Salamanca

rosas em Las Conchas



rosas no frio

rosas nas casas e nas pedras

rosas nos olhos das gentes e nos telhados

rosas e mais rosas tantas

e eram rosas em novembro

Alfredo Pérez Alencart, António Salvado y Carlos Lopes Pires, en Toral de los Guzmanes, León (foto de Jacqueline Alencar)

SALAMANCA 2005 DESPUÉS DE CRISTO

A Alfredo Pérez Alencart

y al tercer día

tal como estaba escrito

todos los poetas se marcharon

y no entiendo qué pasa

conmigo

pues habían rosas en Salamanca

rosas en Las Conchas

rosas en el frío

rosas en las casas y en las piedras

rosas en los ojos de las gentes y en los tejados

rosas y más rosas infinitas

y eran rosas en noviembre