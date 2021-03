Cs entiende el “nerviosismo”pero reiteran que en Castilla y León son una “piña”

Viernes, 12 de marzo de 2021

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en Castilla y León, David Castaño, ha asegurado que entiende que haya "nerviosismo" y haya personas que quizá no quieran confiar en su palabra pero reitera que el grupo siempre se ha comportado igual en la Comunidad: "Como una piña".

Castaño ha comparecido junto al vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, en una rueda de prensa convocada de forma urgente en la tarde de este viernes junto al resto de procuradores del grupo parlamentario de Cs en las Cortes para trasladar un mensaje de "tranquilidad". De forma presencial, también han arropado a Igea el presidente de las Cortes, Luis Fuentes y los procuradores Miguel Ángel González, Alba Bermejo, Marta Sanz y María Montero. Mientras que, de forma telemática, lo han hecho Inmaculada Gómez, Blanca Negrete, Francisco Javier Panizo y María Teresa Gago.

Además, tanto Igea como Castaño han recordado al único de los integrantes que no ha podido estar presente, José Ignacio Delgado, quien continúa ingresado en el Hospital de Burgos, donde supera "con éxito" el coronavirus. "Ya no sabemos cómo decirlo, llevamos tiempo diciendo lo mismo y en todo lo que hemos pasado juntos nos hemos comportado igual: como una piña", ha asegurado Castaño, quien también ha reiterado que el partido 'naranja' no va a apoyar la moción de censura presentada por el PSOECyL.

"Tenemos un pacto que va bien", ha recalcado, en una Comunidad que, "como el resto, está pasando momentos muy difíciles", razón por la que se toman también "decisiones muy difíciles". No obstante, ha incidido en que el pacto de gobierno con el PP "va muy bien". En este sentido, el portavoz de la formación naranja en Castilla y León ha apuntado que en Cs están "centrados en sacar a la Comunidad del mal momento que vive por el Covid-19".

Igea: “En Castilla y León nadie está en venta”

En similares términos se ha manifestado el vicepresidente de la Junta y portavoz, Francisco Igea, quien ha reconocido que "es evidente que la política no está dando su mejor imagen", por lo que ha pedido a su partido que "tome las decisiones necesarias" en la reunión de la Ejecutiva Nacional de este lunes" tras lo ocurrido en Murcia, al tiempo que ha aclarado que en Castilla y León "nadie está en venta".

Igea ha insistido en que el equipo de Cs en Castilla y León está conformado por "gente de palabra" y ha lamentado dirigirse al secretario general del PSOECyL, Luis Tudanca, para reiterar que el voto 'naranja' en la moción de censura va a ser negativo. "No tenemos por costumbre censurarnos a nosotros mismos", ha aseverado.

Asimismo, ha señalado que la actitud de Tudanca "empieza a resultar patética", pues ha apuntado que "esto es la realidad" y "uno no puede confundirla con sus anhelos personales". Por ello, ha advertido de que será el líder socialista quien tenga que explicar sus declaraciones de estos últimos días. "Nosotros estamos hoy aquí y no nos escondemos", ha afirmado.

En este sentido, ha aclarado que el de Castilla y León "no es el gobierno del PP ni es el gobierno de Cs", sino que "es el gobierno de la Comunidad" y está conformado por dos partidos "leales" a los ciudadanos, a quienes prometieron que harían cumplir un acuerdo que, según ha garantizado Igea, se extenderá hasta el final de la legislatura.

Además, de cara a la reunión de la Ejecutiva Nacional del lunes, ha pedido a Cs "que tome las decisiones necesarias para conseguir que el partido sea más grande, esté más unido, sea más fuerte y represente aquello para lo que miles de ciudadanos votaron y para lo que miles de personas se unieron con ilusión, entrega y ganas de cambiar la sociedad". "Los que estamos aquí no la hemos perdido y esperamos que el partido tome las decisiones adecuadas", ha incidido, decisiones que espera que "hagan honor" a su llamamiento.